Khán giả phản ứng mạnh về Hoài Linh và con nuôi Phi Nhung

Nhà thờ Tổ của Hoài Linh từ lâu đã trở thành địa điểm quen thuộc với giới nghệ sĩ mỗi dịp giỗ Tổ sân khấu. Đây là công trình được nam nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết xây dựng, từng được truyền thông nhắc đến với mức kinh phí khoảng 100 tỷ đồng.

Mỗi năm, nơi này thường đón nhiều nghệ sĩ đến dâng hương, tưởng nhớ các bậc tiền nhân và gặp gỡ đồng nghiệp. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt tín ngưỡng nghề nghiệp, Nhà thờ Tổ còn trở thành không gian để những người hoạt động nghệ thuật cùng nhau chia sẻ những câu chuyện phía sau sân khấu.

Nhiều nghệ sĩ đến nhà thờ Tổ của Hoài Linh nhân dịp giỗ Tổ nghề sân khấu.

Trong số những khoảnh khắc đáng chú ý tại mùa giỗ Tổ năm nay, màn song ca giữa Hoài Linh và Tuyết Nhung nhận được nhiều sự quan tâm. Tuyết Nhung là con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung, từng được nữ ca sĩ dìu dắt trên con đường nghệ thuật.

Sự kết hợp giữa hai thế hệ nghệ sĩ tạo nên một tiết mục giàu cảm xúc. Hoài Linh vẫn thể hiện cách xử lý ca khúc giàu tình cảm, trong khi Tuyết Nhung gây chú ý với giọng hát ngọt ngào, truyền cảm. Màn trình diễn nhận được sự hưởng ứng từ những nghệ sĩ có mặt tại Nhà thờ Tổ và sau đó thu hút bình luận tích cực từ khán giả trên mạng xã hội.

Màn song ca giữa Hoài Linh và Tuyết Nhung, con nuôi Phi Nhung nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

Tuy nhiên, điều khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở màn hòa giọng giữa Hoài Linh và Tuyết Nhung. Với nhiều khán giả, hình ảnh con nuôi Phi Nhung đứng chung sân khấu với Hoài Linh còn gợi nhớ đến mối quan hệ thân thiết giữa nam nghệ sĩ và cố ca sĩ khi cô còn sinh thời.

Hoài Linh và Phi Nhung từng có thời gian dài đồng hành trong các chương trình nghệ thuật. Cả hai xuất hiện bên nhau ở nhiều sân khấu, từ những tiết mục hài kịch cho đến các chương trình âm nhạc. Mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết của hai nghệ sĩ từng được khán giả biết đến qua nhiều lần cùng biểu diễn.

Hoài Linh và Phi Nhung có mối quan hệ anh em đồng nghiệp thân thiết suốt nhiều năm.

Phi Nhung qua đời vào năm 2021, để lại khoảng trống lớn trong lòng người thân, đồng nghiệp và khán giả. Sau khi nữ ca sĩ ra đi, những hình ảnh, tiết mục từng có sự góp mặt của cô bên các nghệ sĩ thân thiết vẫn thường được khán giả nhắc lại.

Bởi vậy, khi Tuyết Nhung - người từng được Phi Nhung yêu thương và dìu dắt - xuất hiện bên Hoài Linh trong một dịp mang nhiều ý nghĩa như giỗ Tổ sân khấu, khoảnh khắc này dễ khơi lại những ký ức về cố ca sĩ.

Không cần một lời nhắc trực tiếp về Phi Nhung, sự xuất hiện của Tuyết Nhung bên Hoài Linh vẫn khiến nhiều khán giả liên tưởng đến người mẹ nuôi quá cố của cô. Đó cũng là lý do màn song ca nhận được nhiều sự đồng cảm, khi một sân khấu tưởng như chỉ là cuộc hội ngộ của hai thế hệ nghệ sĩ lại vô tình trở thành dịp để những ký ức về một giọng ca đã đi xa được nhắc nhớ.

Màn song ca khiến khán giả bồi hồi nhớ về tình bạn của Hoài Linh và Phi Nhung.

Giữa không khí trang trọng của ngày giỗ Tổ, màn kết hợp của Hoài Linh và Tuyết Nhung vì thế không chỉ mang ý nghĩa biểu diễn. Với những khán giả từng yêu mến Phi Nhung, đó còn là một khoảnh khắc gợi nhắc về tình đồng nghiệp và những năm tháng cô từng