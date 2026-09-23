Cách giảm cân cực đoan khiến ca sĩ Hàn ám ảnh

Ngày 21/9, tờ The Korea Times đăng bài phân tích về những tác động thể chất và tinh thần mà các ca sĩ Hàn Quốc phải đối mặt khi theo đuổi hình thể siêu gầy. Những câu chuyện được các nghệ sĩ trực tiếp chia sẻ cho thấy đây không đơn thuần là vấn đề lựa chọn cá nhân, mà còn liên quan đến cách ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc đang vận hành.

Trong Kpop, cân nặng của thần tượng thường trở thành chủ đề được bàn luận công khai. Việc một nghệ sĩ giảm bao nhiêu kg trước khi ra mắt, thay đổi vóc dáng thế nào trước mỗi lần trở lại đôi khi được quan tâm không kém sản phẩm âm nhạc.

Khi thân hình mảnh mai ngày càng được xem như một tiêu chuẩn sắc đẹp, những con số trên cân cũng dễ dàng biến thành mục tiêu nghệ sĩ phải đạt được.

Khi thân hình siêu gầy trở thành chuẩn mực

Trong một video đăng trên YouTube, Woni của RESCENE cùng hai thành viên Minami và Liv chia sẻ về quá trình giảm cân trước khi ra mắt. Minami nhớ lại thời gian thử trang phục và luyện tập với cường độ cao. Cô cho biết từng khóc gần như mỗi ngày và chịu áp lực tâm lý nặng nề khi phải giảm cân.

Sau đó, Minami tiếp tục nói về câu chuyện này trên nền tảng dành cho người hâm mộ. Nữ ca sĩ thừa nhận những câu chuyện về chế độ ăn kiêng của thần tượng có thể khiến khán giả tò mò, thậm chí mang tính giải trí khi được kể lại một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, với người trực tiếp trải qua, đó là một trải nghiệm đầy căng thẳng và tổn thương.

Minami cho rằng áp lực duy trì ngoại hình là một phần thực tế của nghề thần tượng, nhưng không ai nên bị quấy rối hoặc đánh giá chỉ vì hình dáng cơ thể. Theo cô, những phẩm chất bên trong mới là điều quan trọng.

Minami tâm sự quá trình giảm cân với cô là rất mệt mỏi, khắc nghiệt. Ảnh: The Muze Entertainment.

Câu chuyện tương tự cũng được Seola, thành viên WJSN, nhắc đến.

Trong các video trên YouTube, Seola nhận xét thần tượng Kpop hiện nay có xu hướng gầy hơn đáng kể so với khoảng một thập kỷ trước. Cô cho rằng mức độ gầy gò hiện tại đôi khi khiến người khác phải lo lắng về sức khỏe của nghệ sĩ.

Nhìn lại sự nghiệp, Seola cho biết cô từng trải qua giai đoạn giảm cân nghiêm trọng trong thời gian quảng bá Save Me, Save You. Nữ ca sĩ nói phải vào phòng cấp cứu hai lần mỗi tuần.

“Tôi chỉ đứng dậy khi biểu diễn trên sân khấu hoặc quay phim. Ngoài ra, tôi dành phần lớn thời gian còn lại để nằm”, Seola kể. Trong một video khác, cô cũng đề cập những phương pháp giảm cân cực đoan mà nhiều thần tượng từng áp dụng.

Trước đây, việc một thần tượng giảm cân trước khi trở lại thường được truyền thông và người hâm mộ chú ý như một thành tích. Những bức ảnh trước và sau khi giảm cân, số kg giảm được hay chế độ ăn của nghệ sĩ có thể trở thành chủ đề bàn luận rộng rãi.

MOMO (TWICE) từng nhịn ăn, chỉ nhai đá để giảm 7 kg trong một tuần. Thời điểm đó, nữ ca sĩ đói đến mức không dám đi ngủ vì sợ không thể thức dậy vào hôm sau. Chaeryeong của ITZY từng cả ngày chỉ ăn khoảng 6-7 hạt hạnh nhân và uống trà nóng.

Nhưng phía sau những con số đó là cơ thể và sức khỏe đáng báo động của chính nghệ sĩ. The Korea Times cho rằng Kpop hiện có ảnh hưởng lớn tới văn hóa giới trẻ. Hình ảnh thần tượng không chỉ được truyền tải qua âm nhạc mà còn thời trang, vóc dáng và phong cách cá nhân. Do đó, việc hình thể cực kỳ mảnh mai, thậm chí gầy gò liên tục được đề cập như một chuẩn mực lý tưởng có thể tác động đến cách người trẻ nhìn nhận cơ thể của chính họ.

Sự phổ biến của các phương pháp và sản phẩm hỗ trợ giảm cân tại Hàn Quốc càng khiến cuộc tranh luận trở nên phức tạp. Một số nhà phê bình lo ngại những người có cân nặng khỏe mạnh vẫn tìm cách giảm cân chỉ để đạt được ngoại hình thanh mảnh giống thần tượng. Nhất là trong bối cảnh xã hội ngày càng đề cao hình thể siêu gầy.

Việc giảm cân cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của Seola. Ảnh: SBS.

Kpop cần thay đổi

Từ những trường hợp như Minami và Seola, câu chuyện cũng đặt ra vấn đề về trách nhiệm của các công ty quản lý.

Hình ảnh là một phần quan trọng trong hoạt động của thần tượng. Các công ty cần xây dựng hình tượng phù hợp với thị trường và kỳ vọng của khán giả. Tuy nhiên, việc kiểm soát ngoại hình thần tượng quá mức có thể tạo thêm áp lực lên nghệ sĩ.

Do đó, vấn đề không chỉ nằm ở việc thần tượng có muốn giảm cân hay không, mà còn ở việc họ có thực sự được trao quyền quyết định đối với cơ thể và sức khỏe của chính mình hay không.

Ở chiều ngược lại, cộng đồng người hâm mộ cũng đang xuất hiện sự thay đổi. Thay vì chỉ ca ngợi một nghệ sĩ vì vóc dáng ngày càng mảnh mai, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến tình trạng sức khỏe và khả năng duy trì hoạt động lâu dài của thần tượng.

Để giảm cân, Chaeryeong từng áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan. Ảnh: Fansite.

Theo tờ BBC Korea, khả năng âm nhạc, hoạt động nghề nghiệp và sức khỏe mới đáng được xem là những yếu tố quan trọng hơn, thay vì quá chú trọng đến tiêu chuẩn ngoại hình.

Dĩ nhiên, vẫn có quan điểm cho rằng quản lý hình ảnh là một phần không thể tách rời của nghề thần tượng. Trong một ngành công nghiệp mà ngoại hình ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp thị, việc duy trì hình thể được xem là cách để nghệ sĩ đáp ứng yêu cầu công việc và giữ sức hút với công chúng.

Nhưng quan điểm này cũng đặt ra câu hỏi: ranh giới nào nên được đặt ra khi yêu cầu nghề nghiệp đó đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nghệ sĩ?

Câu chuyện của Minami và Seola cho thấy những phương pháp giảm cân cực đoan vẫn tồn tại trong ngành giải trí và có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Vấn đề vì thế không nên chỉ được nhìn dưới góc độ một thần tượng giảm được bao nhiêu kg trước ngày trở lại.

Nó cần được đặt trong câu hỏi lớn hơn về cách ngành công nghiệp Kpop xây dựng tiêu chuẩn ngoại hình, cách công ty quản lý sức khỏe nghệ sĩ và cách công chúng phản ứng với cơ thể của thần tượng.

Kpop đã phát triển thành một ngành công nghiệp toàn cầu. Cùng với sự mở rộng đó, tiêu chuẩn về một thần tượng cũng có thể cần thay đổi: không chỉ đẹp hơn, gầy hơn hay hoàn hảo hơn về hình ảnh. Họ còn phải có khả năng duy trì sức khỏe và sự nghiệp trong thời gian dài.

Khi ngày càng nhiều nghệ sĩ chủ động nói về những trải nghiệm gây ám ảnh phía sau quá trình giảm cân, đây có thể là thời điểm ngành Kpop phải nhìn lại một câu hỏi tưởng như rất đơn giản: một nghệ sĩ cần phải hy sinh đến đâu để được xem là đẹp?