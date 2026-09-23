Hoa hậu Kỳ Duyên hẹn hò hạnh phúc bên Đoàn Thiên Ân ở nhà riêng

Kỳ Duyên là một trong những hoa hậu nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ hình ảnh nổi bật cùng những hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Thời gian gần đây, nàng hậu liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, trong đó có nhiều hình ảnh đồng hành cùng Đoàn Thiên Ân.

Mới đây, trong nhóm chat dành cho "fan cứng", Kỳ Duyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên Đoàn Thiên Ân tại nhà riêng. Nhân lúc có thời gian rảnh rỗi, hai nàng hậu cùng vào bếp chuẩn bị món ăn đơn giản, sau đó tận hưởng khoảng thời gian thư giãn bên nhau.

Kỳ Duyên chia sẻ khoảnh khắc bên Đoàn Thiên Ân ở nhà riêng.

Kỳ Duyên chia sẻ: "Trời mưa hẹn hò vậy thôi cũng ok nhỉ. Aperol em Bơ pha ngon quá cả nhà". Kèm theo đó, người đẹp đăng tải khoảnh khắc thân mật, vui vẻ bên Đoàn Thiên Ân.

Hình ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều khán giả thích thú trước cách cả hai dành thời gian cho nhau trong một ngày mưa. Không cầu kỳ, buổi "hẹn hò" của Kỳ Duyên và Thiên Ân chỉ xoay quanh chuyện vào bếp, thưởng thức đồ uống và trò chuyện, nhưng vẫn tạo cảm giác gần gũi.

Đáng chú ý, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân vốn có mối quan hệ thân thiết. Cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong công việc lẫn những chuyến đi riêng. Sự tương tác tự nhiên giữa hai người khiến người hâm mộ dành nhiều sự quan tâm.

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân có mối quan hệ thân thiết, đồng hành từ công việc đến đời sống.

Hiện tại, Kỳ Duyên vẫn tích cực hoạt động trong lĩnh vực thời trang, giải trí và duy trì hình ảnh của một người đẹp có sức ảnh hưởng. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, cô thường xuyên góp mặt tại các chương trình, sự kiện thời trang. Gần đây, Kỳ Duyên còn thử sức ở lĩnh vực phim điện ảnh và tạo được ấn tượng tích cực với khán giả.

Trên mạng xã hội, nàng hậu cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ công việc đến thời gian dành cho bạn bè và người thân.

Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân cũng duy trì hoạt động nghệ thuật sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Người đẹp tích cực tham gia các chương trình giải trí, sự kiện thời trang, đóng phim điện ảnh. Đoàn Thiên Ân được chú ý bởi hình ảnh trẻ trung, năng động và ngày càng có nhiều cơ hội trong lĩnh vực người mẫu, giải trí.

Gần đây, hai người đẹp có chuyến công tác kết hợp du lịch tại Hàn Quốc. Những hình ảnh được chia sẻ trong chuyến đi tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Từ những khoảnh khắc trên, Kỳ Duyên và Thiên Ân tạo nên hình ảnh một cặp bạn thân thiết, thoải mái chia sẻ những hoạt động đời thường. Sự thân thiết và những khoảnh khắc tự nhiên của họ vẫn là chủ đề nhận được nhiều sự yêu thích từ người hâm mộ.

Khoảnh khắc đời thường của Hoa hậu Kỳ Duyên bên Đoàn Thiên Ân nhận sự yêu thích từ nhiều khán giả.