Con trai là PGS tiết lộ những sáng tác chưa từng được công bố của nhạc sĩ Huy Du

Ngày 22/9, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và PGS.Nguyễn Huy Phương gặp gỡ báo chí công bố đêm nhạc 100 năm nhạc sĩ Huy Du - Đường chúng ta đi sẽ diễn ra vào 11 và 12/12 tới tại Phòng Hòa nhạc Lớn - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tại sự kiện, PGS.Nguyễn Huy Phương đã tiết lộ một số sáng tác chưa từng được công bố của cha mình.

PGS.Nguyễn Huy Phương chia sẻ về các sáng tác của cha mình.

PGS.TS Nguyễn Huy Phương cho biết ngay từ khi lên ý tưởng cho chương trình, gia đình đã có ý định thực hiện một CD giới thiệu một số tác phẩm chưa từng được công bố của nhạc sĩ Huy Du, trong đó có bài Tà áo trắng trong đêm. Khi nhạc sĩ Huy Du bị bệnh và được các y bác sĩ tại Bệnh viện Việt Xô chăm sóc, sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ tại đây khiến ông xúc động và viết ca khúc này. Ngoài ra ông cũng có những sáng tác về những người lao công quét dọn đường phố hay người khuyết tật. Gia đình mong muốn có dịp rà soát, lựa chọn những tác phẩm phù hợp để đưa đến công chúng.

Năm 2007, sau khi nhạc sĩ Huy Du qua đời, gia đình từng phối hợp với VTV thực hiện một đêm nhạc vào năm 2012. Sau 14 năm, đến dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh, gia đình mới có điều kiện tiếp tục thực hiện một chương trình quy mô, cũng là thời điểm phù hợp để nhìn lại di sản của nhạc sĩ Huy Du. Ý tưởng thực hiện chương trình được chuẩn bị từ cuối năm 2025. Các tác phẩm được lựa chọn trải rộng từ những sáng tác về quê hương, đất nước, người lính đến tình yêu và những rung động đời thường qua đó phác họa một chân dung của nhạc sĩ Huy Du.

Sao Mai Lê Anh Dũng hát "Tình em" của nhạc sĩ Huy Du tại họp báo.

Các sáng tác của ông sẽ được phối khí mới, kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, ban nhạc nhẹ cùng những cách phối khí mới, hoà quyện giữa Pop và Rock để tiếp cận với công chúng hôm nay. Trong đêm nhạc, những ca khúc gắn liền với tên tuổi của ông như: Đường chúng ta đi, Anh vẫn hành quân, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Tình em, Đêm Trường Sơn, Nổi lửa lên em, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát... sẽ trở lại sân khấu trong đêm nhạc đặc biệt.

Tại sự kiện, NSND Quang Thọ kể cuối năm 1972, ông vô tình nghe qua đài một giọng hát rất cao và nhận ra ngay đó là người bạn Doãn Tần đang hát bài Đường chúng ta đi của nhạc sĩ Huy Du. Sau khi vào học tại Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), NSND Quang Thọ bắt đầu hát solo ca khúc này. Năm 1985, ông cùng NSND Lê Dung và ca sĩ Dương Minh Đức hát Đường chúng ta đi tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 13 năm sau, năm 1998, NSND Quang Thọ dàn dựng ca khúc này cho 3 sinh viên Khoa Thanh nhạc lúc đó là Đăng Dương, Trọng Tấn và Việt Hoàn để dự Liên hoan Tiếng hát sinh viên toàn quốc ở Đà Nẵng. Tiết mục này sau đó đã xuất sắc giành huy chương Vàng.

NSND Quang Thọ chia sẻ về ca khúc "Đường chúng ta đi".

Đường chúng ta đi cũng được chọn là chủ đề đêm nhạc kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ Huy Du. Chương trình chia làm 5 phần: Mở màn - Khúc dạo đầu của lịch sử; Chương I - Khúc tự sự của đất nước; Chương II - Rực lửa Trường Sơn và Chương III - Khát vọng mùa xuân và Màn kết - Di sản một thế kỷ. Đó không chỉ là hành trình âm nhạc, hành trình đời người của nhạc sĩ Huy Du mà còn phác thảo tiến trình lịch sử của đất nước.

Không chỉ làm mới về âm nhạc, chương trình còn được xây dựng như một không gian trình diễn tổng hợp, kết hợp âm nhạc - hình ảnh - ánh sáng - múa - công nghệ sân khấu. Hệ thống LED 3D, kỹ thuật ánh sáng và visual được sử dụng để tạo nên những không gian nghệ thuật tương ứng với từng lớp ký ức: từ dòng sông, miền quê, những cánh rừng Trường Sơn đến ánh sáng mùa xuân và hình tượng con đường đi tới tương lai.

NSƯT Lan Anh là một trong những ca sĩ sẽ góp mặt trong đêm nhạc.

Đêm nhạc có sự tham gia của các nghệ sĩ nhiều thế hệ như: NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, NSƯT Lan Anh, Đào Tố Loan, Trọng Tấn, Lê Anh Dũng, Tố Hoa, Khánh Ngọc cùng sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu: PGS. Tiến sĩ Nguyễn Huy Phương, NSND Bùi Công Duy… Chương trình do Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn làm tổng đạo diễn với sự chỉ huy của NSND Phạm Ngọc Khôi và NSƯT Trần Vương Thạch.

Gia đình dự định sẽ làm một CD tập hợp những ca khúc chưa từng công bố của cố nhạc sĩ Huy Du.

Ca sĩ Lê Anh Dũng hát "Tình em" của nhạc sĩ Huy Du tại họp báo:

Ảnh: BTC

Video: Quỳnh An