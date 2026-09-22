Quốc Trường lộ mặt mộc trong Sao nhập ngũ, nhiều người không nhận ra 'nam thần màn ảnh'

Diễn viên Quốc Trường là một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình *Sao nhập ngũ 2026*. Trong những tập gần đây, hình ảnh đời thường, không trang điểm của nam diễn viên thu hút sự chú ý của khán giả.

Khác với diện mạo thường thấy trên màn ảnh, Quốc Trường xuất hiện trong chương trình với làn da sạm hơn, có mụn và gương mặt kém tươi tắn. Sự thay đổi ngoại hình khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Quốc Trường từng vướng tranh cãi về ngoại hình trên sóng trực tiếp.

Trên mạng xã hội, một số khán giả đưa ra bình luận về diện mạo của nam diễn viên. Bên cạnh những ý kiến trêu đùa, nhiều người cho rằng việc ngoại hình thay đổi là điều dễ hiểu khi Quốc Trường phải sinh hoạt và tập luyện trong điều kiện khắc nghiệt của môi trường quân đội.

Quốc Trường cũng từng chia sẻ hình ảnh trước khi tham gia chương trình và cho biết sau 3 ngày nhập ngũ, anh gần như không nhận ra chính mình. Trước những hình ảnh mộc mạc được chia sẻ, nam diễn viên hài hước gọi đây là phiên bản “hòa tan” của mình.

Trong chương trình, Quốc Trường cho biết bản thân dần thích nghi với môi trường quân ngũ. Anh từng nhận xét mình trước đây khá “khó tính và khó chiều”, nhưng sau thời gian nhập ngũ, những thói quen như khó ngủ, dị ứng tiếng ngáy, biếng ăn hay quá chú trọng chuyện sạch sẽ cũng thay đổi.

“Tham gia Sao nhập ngũ, những chứng bệnh của tôi như khó ngủ, dị ứng tiếng ngáy, biếng ăn, ở sạch… hết rồi. Giờ khỏe rồi, quăng ở đâu tôi cũng ở được hết”, nam diễn viên chia sẻ.

Nhan sắc của Quốc Trường tại “Sao nhập ngũ”.

Đây không phải lần đầu ngoại hình của Quốc Trường trở thành chủ đề được khán giả bàn luận. Tại chung kết Miss World Vietnam vào tháng 3/2026, nam diễn viên từng gây chú ý khi xuất hiện trên sóng trực tiếp với một số khuyết điểm trên da.

Sau đó, Quốc Trường phản hồi trên trang cá nhân theo hướng hài hước, cho rằng ánh đèn trường quay có thể khiến các khuyết điểm trên da trở nên rõ hơn.

Quốc Trường là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng tham gia các bộ phim như Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con và Bẫy ngọt ngào. Sở hữu ngoại hình được nhiều khán giả yêu thích, anh thường được gọi là “nam thần màn ảnh Việt”.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Quốc Trường còn kinh doanh và giữ vai trò CEO của một chuỗi quán ăn với nhiều chi nhánh.