Cuộc sống tuổi U80 của nữ nghệ sĩ từng là đào chánh cải lương nổi tiếng một thời

Nghệ sĩ Kim Lệ Thủy từng là đào chánh của nhiều đoàn cải lương. Năm 14 tuổi bà đã bắt đầu bước lên sân khấu với nghệ danh Ái Hoa, sau đó được nghệ sĩ Tấn Tài đặt nghệ danh mới là Kim Lệ Thủy.

Hình ảnh thời trẻ của nghệ sĩ cải lương Kim Lệ Thủy. Ảnh: Chụp màn hình/báo Thanh Niên.

Bà từng hát ở đoàn Tân Thủ Đô - Tấn Tài, rồi qua đoàn Kim Chưởng, đoàn Xuân Liên Hoa, Sài Gòn 3... Kim Lệ Thủy từng sánh vai cùng những nghệ sĩ tên tuổi như Minh Phụng, Hùng Cường, Ngọc Giàu, Bạch Tuyết. Bà ghi dấu ấn trong hàng loạt vở diễn để đời như Tướng cướp Bạch Hải Đường, Mắt em là bể oan cừu, Tiên sa Gành Ráng, Tiếng sóng Rạch Gầm, Chiếc quạt trầm hương…

Khi thị trường cải lương thay đổi, bà về miền Tây sống và biểu diễn, từ đó tên tuổi dần xuống dốc.

Vợ chồng nghệ sĩ Kim Lệ Thủy - Đỗ Ẩn đã gắn bó bên nhau hơn 50 năm. Ảnh: Chụp màn hình/báo Thanh Niên.

Khi nhóm Ngũ long du ký đến thăm, nghệ sĩ Kim Lệ Thủy bày tỏ vui mừng khi được gặp lại các đồng nghiệp. Dù sức khỏe không còn như trước, nữ nghệ sĩ vẫn giữ sự tỉnh táo, vui vẻ và nét dí dỏm quen thuộc. Cô đào tài sắc một thời hiện sống cùng ông xã trong một căn nhà nhỏ, chật hẹp, đồ đạc ngổn ngang, chỉ đủ kê một chiếc giường.

Chia sẻ về sức khỏe, Kim Lệ Thủy cho biết trước đây bà từng hai lần bị tai biến, hiện mang trong người nhiều bệnh từ thận, gan, tim mạch, đau dạ dày... khiến bà thường xuyên cảm thấy mệt.

Kim Lệ Thủy kể có những lúc bà cảm thấy tim và vùng ngực bị thắt lại. Tay chân bà yếu, không thể đi lại được nên chỉ quanh quẩn trong nhà, việc sinh hoạt hằng ngày cũng phải nhờ chồng hỗ trợ.

Trong cuộc trò chuyện, Kim Lệ Thủy nhắc đến những thành viên của Ngũ long du ký và các nghệ sĩ mà bà từng quen biết. Những câu chuyện ấy phần nào cho thấy ký ức về nghề và đồng nghiệp vẫn hiện diện rõ trong nữ nghệ sĩ.

Giờ đây, khi chỉ có thể ngồi một chỗ, bà vẫn không ngừng mơ về ngày được đứng lại trên sân khấu, được ngân nga câu vọng cổ cho thỏa nỗi nhớ nghề. Đặc biệt, khi được đề nghị ca một câu cải lương, Kim Lệ Thủy không ngần ngại lựa chọn trích đoạn trong vở Xin một lần yêu nhau. Dù đã bước sang tuổi 76, bà vẫn còn giữ được chất giọng truyền cảm, mượt mà, cách nhả chữ, xuống câu vẫn mang dấu ấn của người từng đứng trên sân khấu.

Nhắc đến nghệ danh "Kim Lệ Thủy", nữ nghệ sĩ cho biết bà từng không dám tự đặt cái tên này bởi quá giống nghệ danh của nghệ sĩ Lệ Thủy. Theo lời kể của nữ nghệ sĩ, chính nghệ sĩ Tấn Tài cùng nghệ sĩ Như Ngọc đã đặt cho bà nghệ danh này. Bà cho biết bản thân khi ấy không nghĩ mình sẽ mang một nghệ danh có chữ "Lệ Thủy", bởi bà rất ngại việc bị đặt cạnh một tên tuổi lớn của sân khấu cải lương. Tuy nhiên, cái tên ấy cuối cùng đã trở thành nghệ danh gắn với hành trình hoạt động nghệ thuật của bà.

Vợ chồng nghệ sĩ cải lương Kim Lệ Thủy - Đỗ Ẩn.

Cuộc sống hiện tại của vợ chồng Kim Lệ Thủy khá giản dị. Chồng bà là nghệ sĩ Đỗ Ẩn, từng là kép độc, đoạt huy chương vàng sân khấu. Nhưng hiện ông cũng không còn đứng trên sân khấu mà mưu sinh bằng nghề bán vé số để trang trải cuộc sống.

Dẫu cuộc sống kém may mắn, cặp đôi Kim Lệ Thủy - Đỗ Ẩn vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ nhờ tình cảm son sắc, mặn nồng. Họ gắn bó hơn 50 năm, luôn bên nhau cả lúc vinh quang, giàu có lẫn khi cơ cực về già.

Họ tìm niềm vui từ những điều giản dị trong cuộc sống, trân trọng những lần được đồng nghiệp, khán giả thăm hỏi, động viên. Bên cạnh đó, Kim Lệ Thủy còn có niềm vui và tự hào vì cháu ngoại ngoan ngoãn, học giỏi và có hiếu với ông bà.

Nữ nghệ sĩ trải lòng, bà vẫn không ngừng mơ về ngày được đứng lại trên sân khấu và được ngân nga câu vọng cổ cho thỏa nỗi nhớ nghề.