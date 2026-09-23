MC Yoo Jae Suk lần đầu hủy lịch quay sau 35 năm hoạt động

Yoo Jae Suk là một trong những MC hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc, được biết đến qua hàng loạt chương trình truyền hình đình đám. Nam nghệ sĩ có lịch trình làm việc dày đặc và thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình với vai trò MC, nghệ sĩ giải trí.

Mới đây, theo Chosun, Yoo Jae Suk đã phải hủy lịch ghi hình một chương trình giải trí của đài SBS do gặp vấn đề về sức khỏe. Nam nghệ sĩ dự kiến tham gia buổi ghi hình tại một địa điểm ở Seoul trong ngày 22/9. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm bắt đầu ghi hình, lịch trình đã được hủy bỏ.

Yoo Jae Suk vừa phải hủy một buổi ghi hình vì lý do sức khỏe. (Ảnh Starnews)

Công ty quản lý cho biết Yoo Jae Suk xuất hiện triệu chứng sốt cao tạm thời do cảm cúm, khiến anh không thể tiếp tục lịch trình đã định. "Yoo Jae Suk có triệu chứng sốt cao tạm thời do cảm cúm, vì vậy buộc phải hủy buổi ghi hình. Hiện tại, anh ấy đang tập trung vào việc hồi phục sức khỏe. Chúng tôi đã xin sự thông cảm từ các bên liên quan và đang sắp xếp lại lịch ghi hình", phía công ty cho biết.

Đội ngũ sản xuất chương trình cũng xác nhận thông tin trên. Theo ê-kíp, Yoo Jae Suk cảm thấy không khỏe ngay trước giờ ghi hình và đã xin phép các nhân viên để hủy buổi quay trong ngày. Chương trình dự kiến sẽ tiến hành ghi hình lại trong thời gian tới.

Đáng chú ý, đây được cho là lần đầu tiên Yoo Jae Suk hủy lịch ghi hình ngay trong ngày vì lý do sức khỏe kể từ khi anh chính thức bước chân vào ngành giải trí năm 1991. Nam nghệ sĩ bắt đầu sự nghiệp sau khi tham gia KBS University Gag Festival lần thứ nhất. Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Yoo Jae Suk được biết đến với hình ảnh một nghệ sĩ có lịch trình bận rộn và duy trì hoạt động đều đặn trên truyền hình.

Lần đầu tiên Yoo Jae Suk phải hủy ghi hình sau 35 năm hoạt động nghệ thuật. (Ảnh Yonhapnews)

Thông tin Yoo Jae Suk đột ngột hủy lịch ghi hình vì sốt cao nhận được sự quan tâm của khán giả. Sau khi phía công ty quản lý xác nhận tình hình, nam nghệ sĩ hiện tập trung nghỉ ngơi và hồi phục. Lịch ghi hình mới của chương trình sẽ được ê-kíp sắp xếp lại trong thời gian tới.