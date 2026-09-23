Hải Tú liên tục xuất hiện phía sau Sơn Tùng, vai trò hiện tại gây chú ý

Sau đêm nhạc của Sơn Tùng M-TP tại Hà Nội, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc nam ca sĩ xuất hiện tại khu vực Bốt Hàng Đậu được chia sẻ trên mạng xã hội.

Hình ảnh Sơn Tùng MTP xuất hiện tại khu vực Bốt Hàng Đậu được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Trong video, Sơn Tùng mặc áo polo trắng, quần kaki sáng màu, đeo túi và thoải mái tạo dáng trước ống kính. Ở phía đối diện, một người đội mũ, cầm điện thoại liên tục ghi lại hình ảnh của anh. Từ vóc dáng và trang phục, một bộ phận cư dân mạng cho rằng người này có thể là Hải Tú. Tuy nhiên, đây mới dừng ở mức suy đoán từ hình ảnh được lan truyền.

Hải Tý xuất hiện cùng Sơn Tùng MTP tại Bốt Hàng Đậu. Ảnh: @duongsapphire

Điều khiến khoảnh khắc được chú ý hơn là trước đó Hải Tú cũng nhiều lần xuất hiện trong những hoạt động liên quan đến Sơn Tùng. Thay vì chỉ được nhắc đến với vai trò diễn viên, cô ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở phía sau các dự án của nam ca sĩ.

Năm 2020, Hải Tú gia nhập M-TP Entertainment với tư cách nữ diễn viên độc quyền đầu tiên của công ty. Cô sau đó đảm nhận vai nữ chính trong Chúng ta của hiện tại và tiếp tục xuất hiện trong Chúng ta của tương lai vào năm 2024.

Tuy nhiên, hoạt động nghệ thuật trước công chúng của Hải Tú trong những năm sau đó khá hạn chế. Bước chuyển đáng chú ý đến vào năm 2026, khi cái tên Emma Le xuất hiện trong phần credit của Come My Way ở vị trí Project & Artist Manager.

Cái tên Emma Le xuất hiện trong phần credit của Come My Way ở vị trí Project & Artist Manager.

Emma Le cũng chính là tên từng gắn với Hải Tú trong thời gian cô hoạt động với vai trò người mẫu.

Đây không đơn thuần là một danh xưng khác. Project & Artist Manager là vị trí có nhiệm vụ kết nối nghệ sĩ với ê-kíp sản xuất, theo sát tiến độ và phối hợp các đầu việc để sản phẩm được triển khai theo định hướng đã đặt ra. Người đảm nhận vai trò này đồng thời hỗ trợ trực tiếp cho nghệ sĩ trong quá trình thực hiện dự án.

Trong quá trình thực hiện Come My Way, Hải Tú xuất hiện trong nhiều hình ảnh hậu trường được ghi lại tại Mỹ và Việt Nam.

Cô không xuất hiện với vai trò diễn viên trong MV, mà được ghi nhận ở vị trí quản lý dự án và nghệ sĩ. Những hình ảnh hậu trường cho thấy Hải Tú tham gia điều phối, trao đổi công việc với ê-kíp và đồng hành cùng Sơn Tùng trong quá trình ghi hình.

Đáng chú ý, đây cũng không phải lần đầu cô đảm nhận công việc phía sau một sản phẩm của Sơn Tùng.

Trước Come My Way, Emma Le từng được ghi nhận với vai trò Project Manager trong MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, phát hành vào tháng 6/2024. Điều này cho thấy hướng hoạt động phía sau hậu trường đã xuất hiện từ trước, thay vì chỉ bắt đầu với sản phẩm mới nhất.

Bối cảnh trong MV "Come my way".

Sự quan tâm dành cho Hải Tú không chỉ đến từ phần credit của MV.

Trong năm 2026, cô nhiều lần được bắt gặp hoặc xuất hiện trong những nội dung liên quan đến các hoạt động của Sơn Tùng. Trong chuyến đi Mỹ hồi tháng 8, Hải Tú xuất hiện trong một số khoảnh khắc đời thường cùng nam ca sĩ. Đến đêm diễn tại Hà Nội ngày 19/9, cô cũng đăng tải hình ảnh và video ghi lại màn trình diễn của Sơn Tùng từ phía sau sân khấu.

Hải Tú cô nhiều lần được bắt gặp hoặc xuất hiện trong những nội dung liên quan đến các hoạt động của Sơn Tùng.

Mới nhất, ngày 21/9, hình ảnh Sơn Tùng tại Bốt Hàng Đậu tiếp tục kéo theo sự chú ý dành cho người được cư dân mạng cho là Hải Tú đang đứng phía đối diện và chụp ảnh cho anh.

Trước đó nữa, những lần xuất hiện chung được lan truyền trên mạng xã hội còn bao gồm Đà Lạt vào tháng 10/2024 và Thái Lan vào tháng 4/2025. Các hình ảnh này từng khiến danh tính người đi cùng Sơn Tùng trở thành chủ đề được bàn luận, dù những suy đoán về mối quan hệ giữa hai người không được hai bên xác nhận trong các thông tin được dẫn lại.

Có một nghịch lý trong hành trình của Hải Tú: cô không phải gương mặt thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện hay liên tục cập nhật mạng xã hội, nhưng mỗi lần lộ diện vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý.

Sau thời gian hoạt động với vai trò người mẫu và diễn viên, Hải Tú từng thử sức với nội dung du lịch và duy trì hình ảnh khá kín tiếng. Đến năm 2026, sự xuất hiện của cô trong vai trò Project & Artist Manager lại mở ra một hướng hoạt động khác, ít đứng trước máy quay hơn nhưng gắn trực tiếp với quá trình vận hành các sản phẩm của M-TP Entertainment.

Đặc biệt, việc sử dụng tên Emma Le trong credit Come My Way cũng khiến khán giả chú ý đến một khía cạnh khác trong công việc của cô. Từ một cái tên quen thuộc trên màn ảnh và các bộ ảnh thời trang, Hải Tú hiện được biết đến thêm với vai trò đứng phía sau quá trình thực hiện sản phẩm âm nhạc.