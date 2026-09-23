Son Ye Jin nuôi tằm trong nhà vì sở thích đặc biệt của con trai 4 tuổi

Son Ye Jin là một trong những nữ diễn viên hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc. Sau khi kết hôn với Hyun Bin và đón con trai đầu lòng, cô dành phần lớn thời gian cho gia đình trước khi trở lại với công việc diễn xuất.

Mới đây, câu chuyện Son Ye Jin nuôi tằm, thậm chí chăm sóc đến khi chúng hóa thành bướm để chiều sở thích của con trai 4 tuổi nhận được sự quan tâm. Chi tiết đời thường cho thấy nữ diễn viên dành nhiều thời gian đồng hành cùng con trong những hoạt động nhỏ nhặt của cuộc sống.

Son Ye Jin tiết lộ về cách chăm sóc con trai 4 tuổi khiến nhiều khán giả thích thú.

Cụ thể, trong chương trình trò chuyện mới đây, Son Ye Jin cùng Ji Chang Wook và Nana tham gia giao lưu với Yoo Byung Jae và Jonathan để chia sẻ về bộ phim Scandal. Tại đây, một thành viên trong ê-kíp tiết lộ câu chuyện thú vị liên quan đến nữ diễn viên và con trai.

Theo lời kể, con trai Son Ye Jin vốn thích tìm hiểu, nuôi các loài động vật và côn trùng. Trong thời gian ghi hình Scandal, cậu bé được mẹ kể về những con tằm được sử dụng trong quá trình quay phim. Son Ye Jin sau đó hỏi ê-kíp liệu cô có thể mang khoảng 5 con tằm về nhà cho con trai hay không. Đề nghị này được đồng ý.

Điều khiến ê-kíp bất ngờ là khoảng hai tuần sau, Son Ye Jin thông báo những con tằm đã thực sự phát triển thành bướm. Nữ diễn viên cũng hào hứng kể lại hành trình chăm sóc những sinh vật nhỏ này tại nhà.

"Ban đầu tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Tằm đáng yêu hơn tôi nghĩ. Mọi người đều hỏi 'Như vậy mà cũng đáng yêu sao?' nhưng tôi thấy chúng nhai lá rất dễ thương", Son Ye Jin chia sẻ.

Để chăm tằm, nữ diễn viên mang lá dâu về nhà, bảo quản trong tủ lạnh rồi thường xuyên thay lá cho chúng. Sau một thời gian, cô phát hiện những con tằm bắt đầu tạo kén. Theo hướng dẫn, Son Ye Jin đặt chúng ở nơi có độ ẩm phù hợp, thậm chí để trong phòng tắm. Cuối cùng, những con tằm đã hoàn thành vòng đời và hóa thành bướm.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hình ảnh một Son Ye Jin khác với vẻ ngoài sang trọng thường thấy trên màn ảnh. Khi trở thành mẹ, cô dành thời gian tìm hiểu những điều con trai yêu thích và trực tiếp đồng hành cùng cậu bé trong trải nghiệm đặc biệt này.

Trước đó, Son Ye Jin từng chia sẻ rằng hiện tại cô chủ yếu dành thời gian chăm con. Nữ diễn viên cho biết việc nuôi con thậm chí còn vất vả hơn công việc diễn xuất. Cô cũng tiết lộ những chuyến du lịch cùng gia đình là một trong những khoảnh khắc khiến bản thân hạnh phúc nhất. Sau khi hoàn thành công việc, cô cùng gia đình tới Okinawa và Mỹ để nghỉ ngơi.

Son Ye Jin dành thời gian cho con trai 4 tuổi.

Son Ye Jin và Hyun Bin kết hôn vào năm 2022, nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Cùng năm, cặp đôi đón con trai đầu lòng. Sau hôn nhân, cả hai tương đối kín tiếng về đời sống riêng và hạn chế chia sẻ hình ảnh của con trước công chúng.