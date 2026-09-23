Kế hoạch của Hoài Lâm sau khi cưới vợ trẻ

Hoài Lâm đang có những dự định khá cụ thể cho cuộc sống sau khi kết hôn. Trong một chia sẻ mới, Hoài Lâm khiến nhiều người chú ý khi nhắc đến việc học nấu ăn, lau nhà và chuẩn bị tinh thần cho ngày gia đình có thêm thành viên.

“Sắp tới là mình phải học nấu ăn rồi đó, phải là người đàn ông biết lau nhà, khi nào mà bà xã mình có em bé, chắc vài tháng nữa. Anh hay bế con người ta lắm, mà không biết tới con anh, anh có bế nổi không nữa”, Hoài Lâm tâm sự.

Những lời chia sẻ của Hoài Lâm cho thấy nam ca sĩ đã nghĩ đến nhiều thay đổi trong sinh hoạt sau khi lập gia đình. Thay vì chỉ tập trung vào chuyện cưới hỏi, anh đề cập đến những công việc rất đời thường như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái. Đây cũng là hình ảnh khác với giai đoạn Hoài Lâm từng khá kín tiếng về đời tư.

Hoài Lâm đang có những dự định khá cụ thể cho cuộc sống sau khi kết hôn.

Chuyện hôn nhân của Hoài Lâm nhận được nhiều sự quan tâm từ giữa tháng 9/2026, khi anh bất ngờ công khai ảnh cưới cùng Nguyễn Thị Ngọc Trinh. Cô dâu sinh năm 2004, quê Vĩnh Long, kém Hoài Lâm 9 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Theo thông tin được chia sẻ, Ngọc Trinh hiện chủ yếu kinh doanh online và có đời sống khá kín tiếng.

Sau loạt ảnh cưới, Hoài Lâm tiếp tục đăng tải khoảnh khắc cầu hôn Ngọc Trinh. Nam ca sĩ cầm bảng “Marry me?”, trong khi bạn gái đáp lại bằng “Yes”. Động thái này càng khiến câu chuyện tình cảm của Hoài Lâm được chú ý.

Theo thông tin trên thiệp cưới được chia sẻ, Hoài Lâm và Nguyễn Thị Ngọc Trinh dự kiến tổ chức hôn lễ vào ngày 6/10/2026 tại Vĩnh Long. Đây được xem là bước chuyển mới trong cuộc sống của Hoài Lâm sau nhiều năm trải qua những thay đổi về tình cảm và sự nghiệp.

Bên cạnh chuyện kết hôn, sự nghiệp của Hoài Lâm cũng đang có những chuyển động đáng chú ý. Nam ca sĩ vốn được biết đến rộng rãi sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen 2014, sau đó mở rộng hoạt động sang điện ảnh. Bộ phim đầu tiên Hoài Lâm tham gia là Quý Tử Bất Đắc Dĩ (2015), trong đó anh góp mặt cùng Hoài Linh, Việt Hương và nhiều diễn viên nổi tiếng. Tác phẩm đạt khoảng 44 tỷ đồng doanh thu phòng vé sau thời gian công chiếu.

Một năm sau, Hoài Lâm tiếp tục xuất hiện trong Tía Tui Là Cao Thủ. Bộ phim ra mắt dịp Tết 2016 và đạt khoảng 50 tỷ đồng sau ba tuần công chiếu. Đây cũng là một trong những phim Việt có doanh thu đáng chú ý trong mùa phim Tết năm đó.

Đến Yêu Em Bất Chấp (2018), Hoài Lâm đảm nhận vai nam chính Khôi, đóng cặp với Ngọc Thanh Tâm. Đây là một bước tiến đáng chú ý khi anh không còn chỉ xuất hiện trong tuyến nhân vật phụ mà trực tiếp đảm nhận vai trung tâm của câu chuyện.

Sau Yêu Em Bất Chấp, Hoài Lâm có khoảng 7 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Đến cuối năm 2025, anh trở lại với Thiên Đường Máu, bộ phim do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn. Hoài Lâm vào vai Thành, một thanh niên bị lừa sang nước ngoài và rơi vào đường dây lừa đảo.

Hoài Lâm trở lại với Thiên Đường Máu.

Sự trở lại này tạo dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp điện ảnh của Hoài Lâm. Thiên Đường Máu khép lại hành trình chiếu rạp với doanh thu khoảng 126 tỷ đồng, theo dữ liệu Box Office Vietnam. Đây cũng là tác phẩm có doanh thu cao nhất trong số những bộ phim Hoài Lâm từng tham gia tính đến thời điểm hiện tại.

Sau những thay đổi trong đời sống riêng, Hoài Lâm đang chuẩn bị bước vào chặng đường mới bên Ngọc Trinh. Cùng với kế hoạch xây dựng gia đình, những hoạt động nghệ thuật tiếp theo của nam ca sĩ cũng được khán giả chờ đợi sau dấu mốc trở lại màn ảnh với Thiên Đường Máu.