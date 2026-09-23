Dậy sóng clip Quốc Trường tình tứ với Ngọc Trinh

Quốc Trường là một trong những nam diễn viên được khán giả chú ý nhờ ngoại hình điển trai cùng loạt vai diễn ghi dấu trên màn ảnh. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, chuyện đời tư và những màn tương tác của anh với các mỹ nhân showbiz cũng thường nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Quốc Trường khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xuất hiện bên Ngọc Trinh. Trong video, cả hai cùng xuất hiện với diện mạo được chăm chút kỹ lưỡng. Ngọc Trinh diện váy đỏ tôn vóc dáng quyến rũ, trong khi Quốc Trường gây chú ý với bộ vest trắng lịch thiệp.

Quốc Trường đăng tải clip mới, tình tứ bên Ngọc Trinh khiến nhiều khán giả thích thú.

Đáng chú ý, Quốc Trường còn có hành động ga lăng khi cầm ô che cho Ngọc Trinh lúc cô bước lên xe ô tô. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hình ảnh nam diễn viên lịch lãm đứng bên người đẹp. Đăng tải đoạn clip, Quốc Trường hài hước viết: "Bạch mã hoàng tử mới chịu".

Chỉ sau thời gian ngắn được chia sẻ, đoạn clip Quốc Trường xuất hiện tình tứ bên Ngọc Trinh gây "dậy sóng", nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn khi đạt gần 600 nghìn lượt xem. Phần bình luận cũng trở thành nơi khán giả bàn luận sôi nổi về màn kết hợp của hai nghệ sĩ.

Nhiều người dành lời khen cho ngoại hình của Quốc Trường và Ngọc Trinh, đồng thời nhận xét cả hai trông khá đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. Một số khán giả còn hài hước "đẩy thuyền", mong nam diễn viên và nữ người mẫu sớm trở thành một cặp.

Đáng chú ý, cư dân mạng cũng tinh ý phát hiện một chi tiết thú vị trong đoạn video. Dù Quốc Trường cầm ô với ý định che mưa cho Ngọc Trinh khi cô bước lên xe nhưng góc che lại dường như nghiêng về phía nam diễn viên nhiều hơn. Vì thế, trong khi Quốc Trường khô ráo thì Ngọc Trinh lại bị mưa làm ướt một phần. Chi tiết này khiến màn ga lăng của nam diễn viên trở thành chủ đề được khán giả hài hước bàn luận.

Sau một thời gian không thường xuyên xuất hiện cùng nhau, khoảnh khắc mới nhất của Quốc Trường và Ngọc Trinh tiếp tục nhận được sự quan tâm. Cả hai được nhận xét vẫn duy trì sức hút khi đứng chung khung hình, đặc biệt là sự tương tác tự nhiên và ngoại hình nổi bật.

Khán giả hài hước "bắt lỗi" Quốc Trường che ô nhưng lại khiến Ngọc Trinh bị ướt mưa.

Trước đó, Quốc Trường và Ngọc Trinh từng nhiều lần xuất hiện bên nhau trong các hoạt động liên quan đến công việc và cuộc sống. Sự thân thiết giữa hai người từng khiến khán giả chú ý, song cả hai chưa xác nhận chuyện hẹn hò. Vì vậy, những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội vẫn chủ yếu nhận được sự quan tâm dưới góc độ tương tác giữa hai nghệ sĩ.

Ở thời điểm hiện tại, Quốc Trường vẫn duy trì hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh. Nam diễn viên dành thời gian cho các dự án cá nhân, đồng thời thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường và công việc trên mạng xã hội.

Sau nhiều năm hoạt động showbiz, Quốc Trường sở hữu lượng người hâm mộ ổn định. Anh từng ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh, đồng thời được chú ý bởi ngoại hình điển trai, phong cách thời trang lịch lãm.

Bên cạnh diễn xuất, Quốc Trường cũng có niềm đam mê với kinh doanh. Nam diễn viên từng chia sẻ nhiều hình ảnh liên quan đến công việc, cuộc sống và những chuyến đi. Nhờ đó, hình ảnh của anh không chỉ gắn với màn ảnh mà còn được khán giả quan tâm ở nhiều khía cạnh khác.

Về chuyện tình cảm, Quốc Trường khá kín tiếng. Nam diễn viên từng vướng nhiều tin đồn liên quan đến các mỹ nhân trong showbiz nhưng nhìn chung không đưa ra quá nhiều chia sẻ về đời tư. Những khoảnh khắc anh xuất hiện thân thiết bên đồng nghiệp nữ vì thế thường nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Những khoảnh khắc đời thường của Quốc Trường bên Ngọc Trinh khiến khán giả thích thú.

Quốc Trường và Ngọc Trinh chưa lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm.