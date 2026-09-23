NSX 'Hộ linh tráng sĩ': Chúng tôi có những lúc rơi xuống vực sâu

Nhân dịp Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) 2026, nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh chia sẻ trên trang cá nhân về hành trình thực hiện tác phẩm. Trong đó, Tổng giám đốc BHD thừa nhận công ty chưa từng có dự án nào nhận phản ứng phân cực như lần này.

“Hành trình làm phim Hộ linh tráng sĩ giống như một chuyến xe cảm giác mạnh. Đây là bộ phim kỷ niệm 30 năm hành trình kể chuyện của BHD. Phim làm theo đúng tinh thần của BHD từ khi thành lập, luôn luôn làm những thứ mới, đi những con đường chưa ai đi, làm những việc chưa ai làm dù biết phía trước là rất nhiều khó khăn”, bà Hạnh mở đầu chia sẻ.

Theo bà, trong hành trình 30 năm, BHD nhiều lần đứng trên đỉnh cao nhưng cũng có lúc rơi xuống vực sâu. Những thăng trầm ấy đòi hỏi sự bền bỉ, kiên định với lựa chọn và các giá trị mà công ty theo đuổi, trân trọng. Nhà sản xuất thừa nhận từng có lúc chỉ muốn bỏ cuộc, nhưng cũng có những thời điểm cảm nhận được sự động viên, đồng hành quý giá.

Ngô Thị Bích Hạnh gửi lời xin lỗi tới những người đồng hành cùng Hộ linh tráng sĩ . Ảnh: NSX.

Nhà sản xuất Hộ linh tráng sĩ tiếp tục: “BHD chưa làm một dự án nào mà người ‘thương’ và ‘ghét’ một bộ phim lại phân cực như Hộ linh tráng sĩ. Chúng tôi chắc chắn sẽ nghiên cứu, học hỏi, rút kinh nghiệm để làm những dự án tốt hơn. 30 năm là một hành trình luôn làm cái mới và luôn học hỏi. ‘Là tráng sĩ thì không bao giờ bỏ cuộc. Và nếu có phải hy sinh cũng phải hy sinh trên chiến trường. Nguyện không hối tiếc’. Câu thoại trong phim chắc lỡ vận vào bộ phim này mất rồi”.

Trong bài đăng, bà Hạnh gửi lời xin lỗi tới những người đồng hành vì dù đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành dự án, cái kết lại không đẹp như mong đợi. Song, bà trân trọng quá trình cả đoàn cùng tìm hiểu văn hóa, di sản, lịch sử và căn tính Việt, làm việc vì những giá trị chung mà họ tin tưởng.

“Với BHD, các bạn mãi mãi là những tráng sĩ và chúng tôi hiểu lịch sử được viết bằng rất nhiều người vô danh nằm xuống. Hẹn gặp nhau trong những dự án yên bình hơn của BHD nhé”, Ngô Thị Bích Hạnh khép lại bài đăng.

Trước đó, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh gây chú ý với quy mô sản xuất lớn, kinh phí được cho là khoảng 100 tỷ đồng. Dự án do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, trải qua 83 ngày ghi hình và 7 tháng hậu kỳ. Phim quy tụ Tuấn Trần, Johnny Trí Nguyễn, Trần Thiên Tú, Đỗ Thị Hải Yến, NSND Tự Long, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn…

Đoàn phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) 2026. Ảnh: @bichhanhngo.

Thuộc thể loại huyền sử, hành động, tác phẩm lấy cảm hứng từ truyền thuyết về nơi an táng vua Đinh Tiên Hoàng. Câu chuyện theo chân bảy tráng sĩ nhận nhiệm vụ hộ tống 99 cỗ quan tài theo những hướng khác nhau nhằm bảo vệ bí mật lăng mộ nhà vua.

Tuy nhiên, khi ra rạp, phim nhận nhiều ý kiến trái chiều. Phần hình ảnh, bối cảnh và một số cảnh hành động được đánh giá tích cực, trong khi kịch bản, lời thoại và cách xây dựng nhân vật còn gây tranh luận. Theo số liệu của Box Office Vietnam 22/9, tác phẩm thu khoảng 38,2 tỷ đồng sau gần một tháng phát hành, đứng trước nguy cơ lỗ nặng.