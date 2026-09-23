Dolly Parton từng thuyết phục Miley Cyrus vượt qua nỗi sợ để bước lên sân khấu GRAMMY

Trong cuộc phỏng vấn mới với Zane Lowe trên Apple Music, Miley Cyrus hồi tưởng về quyết định biểu diễn tại GRAMMY 2024 và tiết lộ vai trò đặc biệt của Dolly Parton trong bước ngoặt này. Theo nữ ca sĩ, nếu không có sự động viên từ mẹ đỡ đầu quá cố, có thể cô đã không xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải năm đó.

"Dolly lúc nào cũng đúng về mọi thứ", Miley Cyrus chia sẻ khi nhắc đến người mẹ đỡ đầu nổi tiếng. Cô cho biết chính Parton đã thúc giục mình nhận lời biểu diễn Flowers tại GRAMMY, đồng thời khuyến khích cô lựa chọn trang phục của Bob Mackie - nhà thiết kế từng tạo nên nhiều hình ảnh sân khấu biểu tượng cho các nghệ sĩ.

Tại GRAMMY 2024, Miley Cyrus xuất hiện trong bộ váy ánh kim của Bob Mackie, kết hợp với kiểu tóc gợi nhớ đến hình tượng Tina Turner. Nữ ca sĩ mang đến màn trình diễn Flowers đầy năng lượng, đánh dấu một trong những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Đêm đó, cô giành hai giải GRAMMY đầu tiên trong sự nghiệp, gồm Màn trình diễn pop solo xuất sắc và Bản thu âm của năm cho Flowers.

Tuy nhiên, phía sau màn trình diễn được đánh giá cao ấy là một quyết định không hề dễ dàng đối với Miley Cyrus.

Trước GRAMMY 2024, nữ ca sĩ vẫn chịu ảnh hưởng từ một cơn hoảng loạn từng xảy ra khi cô biểu diễn tại Mexico năm 2022. Trải nghiệm đó khiến Miley Cyrus không muốn trở lại sân khấu lớn và cảm thấy mình vẫn đang trong quá trình nghỉ ngơi, phục hồi.

Miley Cyrus kể rằng khi cô bày tỏ sự lo lắng, Parton gần như không chấp nhận lý do ấy. "Cô ấy nói: 'Cháu cần phải giả vờ thôi'. Tôi nói: 'Nhưng cháu không muốn làm. Cháu sợ. Cô nhớ chuyện ở Mexico mà?'. Cô ấy đáp: 'Đủ rồi, đừng nói về Mexico nữa'", Cyrus nhớ lại.

Parton sau đó đưa ra lời khuyên giúp Miley Cyrus nhìn việc biểu diễn dưới một góc độ khác. Theo nữ ca sĩ, mẹ đỡ đầu khuyên cô hãy làm tóc, lựa chọn một bộ trang phục mà mình yêu thích và bước lên sân khấu bằng một phiên bản khác của chính mình.

Parton nhắc đến những hình tượng mà Miley Cyrus từng xây dựng trong sự nghiệp như Hannah Montana, đồng thời liên hệ với chính hình ảnh của bà và nghệ sĩ RuPaul. Theo lời Cyrus, Parton cho rằng mỗi người đều có một phần bản thân có thể bước lên phía trước khi cần thiết, tương tự cách các quân nhân hay vận động viên chuyên nghiệp sử dụng bản lĩnh và sự tập trung để vượt qua áp lực.

Những lời khuyên đó đến với Cyrus sau một cuộc trò chuyện khác với Lorne Michaels, nhà sáng tạo chương trình "Saturday Night Live". Cyrus cho biết cô và Michaels có truyền thống gặp nhau hằng năm vào dịp Giáng sinh tại Rockefeller Center ở New York để đi dạo quanh cây thông và trò chuyện về những gì đã xảy ra trong năm.

Trong một lần gặp trước GRAMMY, Cyrus chia sẻ với Michaels về những khó khăn mình trải qua cũng như lời mời biểu diễn tại lễ trao giải. Michaels khuyến khích cô trở lại sân khấu thay vì tiếp tục thu mình vì những trải nghiệm không vui trong quá khứ.

Theo Cyrus, Michaels từng nói với cô rằng mỗi người chỉ nên dành một khoảng thời gian nhất định để thương cảm cho chính mình trước khi tiếp tục tiến về phía trước. Ông cũng nhắc đến việc nhiều nghệ sĩ từng tuyên bố nghỉ hưu nhưng rồi vẫn tiếp tục sự nghiệp, qua đó khẳng định với Cyrus rằng cô không nên từ bỏ con đường biểu diễn.

"Bạn được tạo ra cho điều đó", Cyrus nhớ lại lời Michaels.

Sau cuộc trò chuyện ấy, Cyrus đến Nashville và gặp Dolly Parton. Điều đặc biệt là Parton chủ động đề nghị lái xe đưa cô đi - điều vốn không thường xảy ra. Cyrus nhanh chóng nhận ra mình đang có một “cuộc trò chuyện không thể trốn tránh".

"Cô ấy nói với tôi tại sao tôi phải làm GRAMMY. Tôi nói: 'Cháu không thể. Cô biết chuyện gì đã xảy ra, và cháu vẫn cảm thấy mình đang trong giai đoạn nghỉ ngơi và phục hồi'", Cyrus kể.

Nhưng Parton tiếp tục thúc giục cô bước qua nỗi sợ.

Cyrus cho rằng sự khác biệt giữa những lời khuyên thông thường và lời khuyên của Parton nằm ở khả năng đánh thức bản năng của cô. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân đã trải qua nhiều năm trị liệu và hiểu đâu là lựa chọn đúng, nhưng đôi khi điều giúp cô đưa ra quyết định lại đến từ trực giác và sự động viên của những người thực sự hiểu mình.

"Có những người như Lorne Michaels và Dolly Parton đã giúp tôi đi đúng hướng. Họ biết tôi muốn điều đó", Cyrus nói.

Cuối cùng, Cyrus đã bước lên sân khấu GRAMMY 2024. Màn trình diễn Flowers không chỉ giúp cô vượt qua sự do dự mà còn trở thành dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Hai giải đầu tiên mà cô nhận được trong cùng đêm càng khiến khoảnh khắc ấy trở nên đáng nhớ.

Nhìn lại, Cyrus cho rằng sự động viên của Parton có ý nghĩa lớn hơn một lời khuyên đơn thuần. Đó là sự thấu hiểu của một người từng trải dành cho một nghệ sĩ đang đứng trước nỗi sợ của chính mình.

Mối quan hệ giữa hai người càng trở nên đặc biệt bởi Parton không chỉ là mẹ đỡ đầu mà còn là một trong những người có ảnh hưởng lớn đến con đường nghệ thuật của Cyrus. Chính sự khác biệt về phong cách, thế hệ và cá tính lại tạo nên sự bổ sung giữa hai người.

Trong cuộc phỏng vấn, Cyrus cũng nhắc đến lần trò chuyện cuối cùng với Parton. Cô cho biết khi ấy mình kể cho bà nghe về album mới - một dự án mà dù có nhiều khác biệt về âm nhạc, hai người vẫn có thể tìm thấy sự đồng điệu. "Dù chúng tôi rất khác nhau, đó cũng chính là điều khiến chúng tôi trở nên hoàn hảo dành cho nhau", Cyrus chia sẻ.

Dolly Parton qua đời ở tuổi 80 vào ngày 25/8 sau một thời gian ngắn chống chọi với bệnh ung thư, theo thông tin từ đại diện của bà. Loại ung thư mà nữ nghệ sĩ mắc phải không được công bố.

Với Miley Cyrus, di sản của Parton không chỉ nằm ở âm nhạc hay những thành tựu kéo dài nhiều thập kỷ. Những lời động viên dành cho cô trước GRAMMY 2024 giờ đây trở thành một phần ký ức đặc biệt, gắn với khoảnh khắc Cyrus lựa chọn bước qua nỗi sợ để một lần nữa đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Và nếu không có cuộc trò chuyện trong chiếc xe hôm ấy, màn trình diễn Flowers tại GRAMMY 2024 có thể đã không diễn ra theo cách mà khán giả từng chứng kiến.