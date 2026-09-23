Hồng Đào ấn định ngày trọng đại tại Mỹ cùng NSƯT Hữu Châu

Mới đây, Hồng Đào chia sẻ thông tin Lên Hương sẽ chính thức khởi chiếu tại thị trường Mỹ từ ngày 9/10. Đây được xem là một cột mốc đáng chú ý với nữ diễn viên, nhất là trong giai đoạn sự nghiệp điện ảnh của Hồng Đào liên tục có những bước tiến mới. Từ một nghệ sĩ vốn quen thuộc với sân khấu và các chương trình hài, Hồng Đào đang cho thấy sức bền đáng nể khi liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh được khán giả quan tâm.

Nhân vật bà Mũi do Hồng Đào thủ vai trong Lên Hương.

Lên Hương là dự án tiếp tục đưa Hồng Đào vào một màu sắc nhân vật khác biệt. Trong phim, nữ nghệ sĩ đảm nhận vai bà Mũi - một người phụ nữ với những câu chuyện riêng và diễn biến tâm lý phức tạp. Đồng hành cùng Hồng Đào là Võ Tấn Phát, Hồng Vân cùng nhiều diễn viên khác. Tác phẩm đang nhận được sự quan tâm khi ra mắt tại Việt Nam, hiện đã đạt được cột mốc hơn 80 tỷ đồng doanh thu và nay tiếp tục hành trình đến với khán giả tại Mỹ.

Đáng chú ý, Lên Hương còn có sự xuất hiện của NSƯT Hữu Châu. Dù vai diễn của nam nghệ sĩ không có quá nhiều đất diễn, nhân vật do Hữu Châu đảm nhận lại giữ vai trò quan trọng đối với câu chuyện. Sự xuất hiện của Hữu Châu tác động trực tiếp đến tâm lý nhân vật bà Mũi, đồng thời góp phần tạo nên những diễn biến quan trọng trong mạch phim.

Chính vì thế, màn kết hợp giữa Hồng Đào và NSƯT Hữu Châu trong Lên Hương càng trở nên đáng chú ý. Ngoài đời, cả hai vốn là những người bạn thân thiết từ thời còn trẻ, từng đồng hành cùng nhau qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Trên màn ảnh, sự ăn ý của hai nghệ sĩ tiếp tục được thể hiện qua cách họ xây dựng mối quan hệ giữa các nhân vật.

Hồng Đào và NSƯT Hữu Châu có những vai diễn gây chú ý trong Lên Hương.

Việc Lên Hương có lịch chiếu tại Mỹ vì thế không chỉ là tin vui riêng với Hồng Đào. Với NSƯT Hữu Châu, đây cũng là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình đưa những vai diễn của anh đến với một nhóm khán giả rộng hơn. Đặc biệt, việc một vai diễn có thời lượng không quá lớn nhưng giữ ảnh hưởng nhất định đến tâm lý nhân vật chính cho thấy sự hiện diện của nam nghệ sĩ vẫn có vai trò trong tổng thể câu chuyện.

Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào đang cho thấy một chặng đường mới trong sự nghiệp. Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, nữ nghệ sĩ liên tục thử sức ở điện ảnh và xuất hiện trong hàng loạt dự án được khán giả chú ý. Lên Hương tiếp tục là một bước đi mới, khi bộ phim không dừng lại ở thị trường Việt Nam mà tiến thêm một bước đến Mỹ.

Ngoài đời, Hồng Đào và NSƯT Hữu Châu cũng là những người bạn tri kỷ.

Ngày 9/10 vì thế có thể xem là một ngày trọng đại trong hành trình điện ảnh của cả Hồng Đào và NSƯT Hữu Châu. Không phải một câu chuyện tình cảm hay dấu mốc đời tư, đây là cột mốc được tạo nên từ chính tình yêu dành cho nghề của hai nghệ sĩ. Từ những ngày cùng đứng trên sân khấu đến khi tiếp tục gặp nhau trong điện ảnh, Hồng Đào và Hữu Châu đang cùng viết thêm một chương đáng nhớ cho hành trình nghệ thuật kéo dài nhiều thập kỷ.