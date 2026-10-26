Lý Hải bị 'lật đổ'

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, tính đến sáng 26/10, phim điện ảnh Trại buôn người đang vượt mốc 484 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Tác phẩm chính thức lọt vào top 3 trong danh sách phim Việt ăn khách nhất. Với thành tích này, Trại buôn người lật đổ Lật mặt 7: Một điều ước (483 tỷ đồng) của Lý Hải. Tác phẩm chỉ xếp sau Mai (Trấn Thành) và Mưa đỏ (Đặng Thái Huyền).

Sau hơn một tháng trình làng, bộ phim của Toni Dương Bảo Anh vẫn duy trì phong độ kiếm tiền tốt. Tác phẩm giữ ngôi vương phòng vé trong nhiều tuần liên tiếp, trước khi bị Án mạng karaoke vượt mặt.

Trại buôn người lọt vào top 3 phim Việt ăn khách nhất. Ảnh: NSX.

Trại buôn người hiện duy trì trung bình 2.0000 suất chiếu/ngày. Trong ba ngày cuối tuần, tác phẩm do Toni Dương Bảo Anh cầm trịch kiếm thêm khoảng 10,5 tỷ đồng, tương đương hơn 108.000 vé trên gần 5.200 suất chiếu. Bình quân mỗi suất thu hút khoảng 21 khán giả.

Trại buôn người xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), một thanh niên miền Tây tìm cách giải cứu em gái sau khi cô bị đưa vào một đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Để cứu em, Ny chủ động xâm nhập khu trại, từ đó bị cuốn vào cuộc chiến sinh tồn giữa hàng trăm nạn nhân đang bị giam giữ và ép thực hiện các hành vi lừa đảo.

Đáng chú ý, đây là dự án đầu tay của Toni Dương Bảo Anh. Trước đó, anh có thời gian dài làm việc tại Bollywood, ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ nổi tiếng với những bộ phim có quy mô sản xuất lớn. Toni từng tham gia một số dự án như Baahubali, Enthiran và Magadheera. Mẫu số chung ở những tác phẩm này là các đại cảnh, cảnh hành động phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều bộ phận trong ê-kíp. Nhờ hoạt động trong môi trường này mà Toni có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt ở mảng dàn dựng cảnh hành động.

Khi trở về Việt Nam, anh tiếp tục có cơ hội cộng tác với một số nhà làm phim tên tuổi. Đạo diễn Trại buôn người từng tham gia các dự án như Hương Ga của Cường Ngô, Lôi Báo của Victor Vũ, loạt phim Lật mặt của Lý Hải và kể cả Mai của Trấn Thành. Ở những dự án này, Toni Dương Bảo Anh đảm nhận các đầu việc liên quan đến hành động và sản xuất, có thời điểm giữ vai trò phó đạo diễn.