'Ngọc nữ truyền hình' Thúy Ngân khiến ba 'nam thần' showbiz Việt 'lao đao'

Vai diễn Yên của Thúy Ngân "biến hóa" một cuộc đời nhưng sống bốn thân phận. Nữ diễn viên chia sẻ: “Đây là dự án mà tôi thấy rất kỳ lạ. Mọi thứ diễn tiến rất nhanh, kể từ khi bắt đầu biết về dự án, rồi nhận vai và quay. Cảm giác giống như một năm qua được rút ngắn lại. Tôi rất trông đợi, vì chưa bao giờ đóng phim rom-com".

"Ngọc nữ truyền hình" cho biết: "Chưa kể, xưa giờ, mọi người luôn nói là tôi không biết hài. Trên mạng mọi người hay bình luận rằng, tôi không hài hước, hơi 'thanh niên nghiêm túc'. Có thể, trong bộ phim này, mọi người sẽ thấy tôi diễn hài hước một cách nghiêm túc. Thật ra, từ lúc bước vào phim ảnh đến giờ, đa phần những vai diễn của Ngân là gai góc, càng ngày càng chững chạc".

Vai diễn này không đơn thuần được xây dựng như một cô gái thích “bắt cá” để tạo tiếng cười. Nhân vật của Thúy Ngân có đủ sự tinh quái để khiến khán giả tò mò, nhưng cũng đủ những khoảng trống để đặt câu hỏi về lý do cô luôn cần nhiều hơn một người trong tình yêu. Và nếu đã lựa chọn cùng lúc ba người, cô sẽ phải trả giá thế nào khi những bí mật bắt đầu va nhau?

Thuý Ngân nói thêm: “Để vào vai này, tôi đã nghiên cứu tâm lý nhân vật rất lâu, đặt mình vào bối cảnh đưa ra lựa chọn của Yên, để có thể sống với từng tính cách của cô gái này. Đặc biệt, làm thế nào để phác hoạ, dù cùng lúc mập mờ với ba người nhưng Yên không hề trêu đùa tình cảm người khác.

Ngược lại, đây là cách một cô gái đang nghiêm túc với tương lai, tìm hiểu những người có tính cách khác nhau để cuối cùng nhận ra mình muốn gì, nhằm có sự gắn bó lâu dài với người mình chọn”.

Đặc biệt, việc đặt Thúy Ngân bên cạnh Ngô Kiến Huy, Steven Nguyễn và Otis cũng mở ra một sự kết hợp thú vị cho bộ phim. Nếu mỗi nam chính đại diện cho một kiểu người đàn ông khác nhau, Yên cũng cần thay đổi cách ứng xử khi ở cạnh từng người.