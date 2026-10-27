TWS biến sân khấu thành một bản game

TWS đã mang đến cơ hội thưởng thức trước cả ba ca khúc nằm trong album đĩa đơn thứ hai sắp ra mắt của nhóm, mang tên TO US.

Nhóm đã phát hành bản tổng hợp các điểm nhấn (highlight medley) cho TO US thông qua kênh YouTube chính thức của HYBE LABELS. Video tái hiện hành trình tiến tới sân khấu của các thành viên dưới hình thức một trò chơi.

Trong đoạn clip, các nhân vật được mô phỏng theo sáu thành viên nhóm TWS di chuyển qua phòng tập, phim trường và đường phố, đồng thời thực hiện nhiệm vụ thu thập các nốt nhạc. Mỗi khi bài hát thay đổi, một sân khấu mới lại xuất hiện với bối cảnh và đồ họa khác biệt. Các nhân vật tiến về phía một phòng hòa nhạc, nơi 42 (SAI), cộng đồng người hâm mộ chính thức của nhóm đang chờ đợi họ.

Ca khúc chủ đề Call My Name kết hợp giai điệu piano tuyệt đẹp cùng nhịp điệu Drum & Bass dồn dập, với sự góp mặt của một nghệ sĩ piano jazz. Các thành viên Youngjae, Shinyu và Dohoon đã tham gia viết lời cho bài hát. Những câu hát như "Tôi sẽ đánh cược tất cả trên sân khấu", hay "Tôi lao mình vào mà chẳng chút sợ hãi" thể hiện mong muốn chân thành của các thành viên: Cống hiến hết mình trên sân khấu vì 42 (SAI), những người luôn tin tưởng họ.

WE UP thể hiện quyết tâm vươn cao hơn nữa của nhóm. Ca khúc kết hợp âm thanh synth bass và các lớp âm thanh nền (pad) trên nền nhịp điệu Miami Bass. Lời bài hát đầy tự tin, chẳng hạn như "Biến hư vô thành hiện thực", hay "Hát mãi những khúc ca encore", hoàn toàn phù hợp với hình ảnh các nhân vật cùng nhau vượt qua mọi chướng ngại vật.

Ca khúc cuối cùng, heavy, mang đến chất giọng đầy cảm xúc trên nền nhạc pop nhẹ nhàng, để lại dư âm ấm áp. Thông điệp "Chúng ta sẽ cùng nhau vững bước" như một lời an ủi dành cho những ai đang cảm thấy nặng lòng trước những áp lực của cuộc sống. Ở cuối video, những nốt nhạc thu thập được trong suốt trò chơi bừng sáng khắp khán phòng hòa nhạc, và các thành viên cuối cùng cũng bước lên sân khấu để gặp gỡ 42 (SAI).

Đại diện nhóm chia sẻ: "TO US khắc họa chân thực những nỗi lo âu cũng như quá trình thử sai mà sáu thành viên đã trải qua trên hành trình tìm kiếm con đường riêng của mình. Thông qua một câu chuyện đậm chất TWS, nhóm hy vọng sẽ khơi gợi sự đồng cảm sâu sắc từ những người bạn đồng trang lứa, đồng thời khẳng định lại giá trị của mình với tư cách là những biểu tượng của thế hệ trẻ".

Trong khi đó, TWS sẽ lần lượt tung ra các đoạn teaser cho video âm nhạc vào ngày 28 và 30/10. Sản phẩm TO US sẽ chính thức ra mắt vào ngày 2/11.