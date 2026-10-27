Tại sao 'bảo bối điện ảnh Hàn' kiên quyết chọn cuộc sống 'bình thường' suốt 25 năm qua?

Trong ngành giải trí Hàn Quốc, hiếm có trường hợp nào mà sự vắng bóng của một cá nhân vẫn tiếp tục là tâm điểm chú ý suốt 25 năm. Shim Eun Ha là một ngoại lệ đặc biệt: 'Ngay trên đỉnh cao sự nghiệp, cô đã chọn cách rời xa ánh hào quang và rút lui hoàn toàn khỏi thế giới giải trí'.

Từ bộ phim truyền hình The Last Match cho đến bộ phim điện ảnh Christmas in August hay phim truyền hình Trap of Youth, cô luôn là bảo chứng cho sự thành công, thống trị cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng. Dù đã nhiều năm trôi qua kể từ khi giải nghệ vào năm 2001, quyết định rời bỏ ngành giải trí của cô vẫn là một trường hợp hy hữu trong một thị trường vốn luôn đề cao sự hiện diện trước công chúng. Bằng cách kiên quyết từ chối những lời mời hấp dẫn trị giá hàng tỷ won qua từng năm, đồng thời giữ vững lập trường trước những luồng dư luận khó đoán, điều mà cô bảo vệ được không phải là vị thế của một 'ngôi sao', mà chính là cuộc sống đời thường bình lặng, an yên của một cá nhân bình thường.

Sự nổi lên của cô đầy ấn tượng, ngay từ những ngày đầu. Sau khi ra mắt vào năm 1993, thông qua một buổi tuyển chọn tài năng công khai, cô lập tức được giao vai chính, đưa tên tuổi cô vụt sáng thành 'ngôi sao' chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, một cuộc khủng hoảng đã sớm ập đến. Ngay sau khi ra mắt, những tranh cãi về đời tư cá nhân nổ ra, khiến tương lai sự nghiệp diễn xuất của cô bị đặt dấu hỏi lớn. Thay vì chỉ dựa vào vận may, Shim Eun Ha đã chọn cách đối mặt trực diện với tình thế bằng việc đảm nhận một vai diễn phức tạp, với hai mặt đối lập, giằng xé giữa thiện và ác trong loạt phim ngắn kinh dị M. Dự án này đạt thành công vang dội, giúp cô giành giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" tại lễ trao giải phim truyền hình năm đó.

Sự nghiệp sau đó của cô trong ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc được đánh giá là không có đối thủ. Sau khi vượt qua những thất bại về doanh thu phòng vé trong giai đoạn đầu sự nghiệp điện ảnh, cô đã "càn quét" các giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" nhờ màn thể hiện trong bộ phim Christmas in August . Tiếp nối thành công đó, bộ phim Art Museum by the Zoo đã giúp cô khẳng định vị thế của mình, sánh ngang với Go So Young và Jeon Do Yeon trong bộ ba "Troika", những gương mặt tiêu biểu định hình điện ảnh Hàn Quốc cuối thế kỷ 20. Tầm ảnh hưởng bền bỉ của cô thể hiện rõ qua tinh thần sẵn sàng bứt phá giới hạn trong các tác phẩm mang tính thử nghiệm như Tell Me Something và Interview, cuối cùng đã được ghi nhận vào năm 2010, khi CNN vinh danh cô là một trong "25 diễn viên châu Á xuất sắc nhất".

Năm 2001, giá trị các tài sản vô hình của cô, theo đánh giá từ thị trường, đã đạt đến đỉnh cao. Với dự án cuối cùng là bộ phim Interview, cô nhận mức thù lao kỷ lục 200 triệu won (khoảng gần 4 tỷ đồng) cho mỗi tác phẩm, đồng thời luôn là lựa chọn hàng đầu cho các vai diễn, khi là người đầu tiên nhận được lời mời cho 80% tổng số kịch bản phim trong nước. Trong lĩnh vực quảng cáo, cô cũng là gương mặt được hưởng mức thù lao cao nhất cho các hợp đồng độc quyền. Thế nhưng, vào một thời điểm mang tính bước ngoặt trong cuộc sống cá nhân, cô đột ngột dừng mọi hoạt động nghệ thuật để sang nước ngoài du học. Quyết định rút lui được thông báo chỉ qua một bản fax, đã tạo nên một 'cú sốc' lớn đối với toàn ngành giải trí. Trong khi các 'ngôi sao' hàng đầu khác thời bấy giờ chật vật tìm cách lấp đầy khoảng trống mà cô để lại, nhưng không ai có thể tạo ra tầm ảnh hưởng mạnh mẽ như cô thì giới quảng cáo thậm chí còn đặt ra thuật ngữ "hội chứng Shim Eun Ha" để mô tả sức ảnh hưởng sâu rộng vẫn còn in đậm dấu ấn của cô.

Kể từ khi kết hôn vào năm 2005, cuộc sống của Shim Eun Ha diễn ra trong một không gian riêng tư, được bảo vệ nghiêm ngặt. Trong suốt nhiều năm qua, các công ty sản xuất lớn đã không ít lần đưa ra lời mời với mức thù lao lên tới 100 triệu won mỗi tập phim (khoảng gần 2 tỷ đồng), kèm theo những đề xuất chi tiết nhằm thuyết phục cô trở lại màn ảnh. Thế nhưng, chưa một lời đề nghị nào dẫn đến việc ký kết hợp đồng.

Gần đây, những tin đồn về sự trở lại của cô lại xuất hiện, nhưng tất cả đều hoàn toàn sai sự thật. Thậm chí, từng có trường hợp một công ty giải trí dàn dựng một vụ lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt 1,5 tỷ won (khoảng gần 30 tỷ đồng) từ các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn về một hợp đồng với Shim Eun Ha. Mỗi khi những tin đồn như vậy rộ lên, phía Shim Eun Ha đều trực tiếp đưa ra thông cáo báo chí và thực hiện các biện pháp pháp lý để ngăn chặn việc tên tuổi của cô bị lợi dụng như một công cụ tiếp thị.

Trong suốt những năm qua, những hình ảnh của cô do người khác ghi lại cho thấy một cuộc sống hoàn toàn bình thường, tách biệt hẳn với ngành giải trí. Người dân đôi khi bắt gặp cô trong các hoạt động thường nhật: Tham gia các sự kiện tại trường tiểu học của con, đi mua sắm thực phẩm, hay xếp hàng tại điểm bỏ phiếu. Những hình ảnh cô để mặt mộc, ăn mặc giản dị, khiêm nhường, sống một cuộc sống đời thường như bao người dân khác tạo nên sự tương phản rõ rệt với vẻ hào nhoáng trong những bộ trang phục lộng lẫy mà cô từng khoác lên mình tại các lễ trao giải trước đây. Tất cả những điều đó chính là minh chứng cho con đường mà cô đã chọn cho cuộc đời mình.

Việc cô rút lui khỏi tầm mắt công chúng không đơn thuần là tránh xa truyền thông, đó là một sự tái thiết cuộc sống đầy chủ động. Bỏ lại sau lưng những lời bàn tán, suy đoán từ thế giới bên ngoài, cô tìm thấy sự tự chủ về mặt cảm xúc trong không gian riêng tư, đắm mình vào hội họa và những cuốn sách về nghệ thuật, tách biệt hoàn toàn khỏi sự soi mói của công chúng. Quá trình này cho phép cô thoát khỏi những kỳ vọng gắn liền với hình ảnh chuyên nghiệp trước đây để quay về khám phá bản thể đích thực của mình.

Trong khi nhiều 'ngôi sao', ngay cả khi đã "giải nghệ", vẫn duy trì sợi dây liên kết với giới giải trí, thường xuyên tái xuất để tận dụng các mối quan hệ hoặc theo đuổi các dự án kinh doanh thì Shim Eun Ha lại chọn một con đường khác. Cô chọn cách giao tiếp với thế giới bằng ngôn ngữ của một công dân bình thường. Hành trình dài đằng đẵng ấy dành trọn cho việc nuôi dạy con cái và vun đắp cuộc sống thường nhật, không chỉ là một quãng nghỉ, đó là một quá trình tự soi chiếu sâu sắc và đầy quyết liệt, giúp cô xây dựng nên một thế giới riêng biệt, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Dù công chúng có thể coi lựa chọn của Shim Eun Ha là hành động "cắt đứt" mọi mối liên hệ, thì thực chất, cô chỉ đang thực hiện những nghĩa vụ xã hội và vai trò gia đình mà xã hội kỳ vọng ở cô. Bằng việc kiên quyết từ chối các hợp đồng béo bở cùng những lợi ích tài chính, đồng thời giữ vững lập trường sống như một cá nhân bình thường trong suốt một thời gian dài, cô đã khẳng định mạnh mẽ rằng bản thân sẽ không bị lay chuyển bởi những đánh giá từ bên ngoài. Việc chọn sự tĩnh lặng của cuộc sống thường nhật thay vì bất kỳ phần thưởng nào khác cho thấy, sống một cách điềm tĩnh, tách biệt khỏi ánh nhìn của người khác, chính là biểu hiện cao nhất của phẩm giá mà một con người có thể đạt được.