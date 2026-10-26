[Video] Miền Trung sắp hứng đợt mưa lớn, có nơi trên 250mm

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân, chính quyền các địa phương cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; đồng thời sẵn sàng phương án ứng phó khi mưa lớn xảy ra. Người dân tại các khu vực có nguy cơ thiên tai cần hạn chế di chuyển qua những nơi ngập sâu, nước chảy xiết và chủ động đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Nguyễn Hồng Quân