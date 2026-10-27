Tông trúng người đi đường, bé trai có hành động gì mà dân tình phải ngợi khen: Đứa trẻ được giáo dục tốt!

(Video ghi lại tình huống va chạm đáng chú ý. Nguồn: NEU Confessions)

Theo đó, cả 2 cùng đạp xe trên đường, trong đó, bé trai đạp xe khá nhanh, khi đến khúc cua lại không giảm tốc nên đã tông trúng người đàn ông. Sự việc khiến cả 2 người cùng ngã xuống đường.

Camera ghi lại vụ va chạm giữa 2 xe đạp.

Đáng chú ý, ngay sau khi đứng dậy, bé trai lập tức nhận ra lỗi sai, cậu bé mếu máo, chắp tay đi lại gần người đàn ông để gửi lời xin lỗi.

Thấy được sự chân thành của bé trai, người đàn ông lập tức nguôi giận. Anh còn ôm cậu bé vào lòng để giúp cậu bé bớt lo lắng, hoảng sợ. Khoảnh khắc đáng yêu này được camera an ninh ghi lại.

Cậu bé nhanh chóng nhận lỗi với ngươi đàn ông.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Phần lớn ý kiến đều dành lời khen cho hành động của bé trai, cho rằng dù còn nhỏ nhưng cậu bé đã biết nhận lỗi và chủ động xin lỗi khi làm ảnh hưởng đến người khác.

Bên cạnh đó, cách ứng xử nhẹ nhàng của người đàn ông cũng khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng. Thay vì trách mắng, anh lựa chọn ôm lấy cậu bé để trấn an, giúp em bình tĩnh trở lại sau sự cố.

Nhiều người cho rằng, trẻ nhỏ hiếu động, đôi khi chưa kiểm soát tốt hành động của mình, nhưng điều đáng quý là cách các em đối diện với lỗi sai. Hành động chắp tay xin lỗi của cậu bé cũng khiến dân tình không khỏi xuýt xoa, cho rằng đây là một đứa trẻ được giáo dục tốt, biết lễ phép và có trách nhiệm với việc mình làm.