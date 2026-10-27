Phương Oanh mở lòng, tận hưởng bình yên ở tuổi 37

Ở tuổi 37, nữ diễn viên dần cởi mở hơn trên mạng xã hội khi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc vào bếp nấu ăn, vui đùa cùng các con hay thực hiện những chuyến dạo chơi giản dị.

Chứng kiến những hình ảnh này, nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng khi thấy cô đã tìm được niềm hạnh phúc theo cách riêng sau những thăng trầm.

Phương Oanh là gương mặt quen thuộc của dòng phim truyền hình Việt Nam.

Từng là gương mặt quen thuộc của dòng phim truyền hình Việt Nam, Phương Oanh ghi dấu ấn đậm nét qua nhiều tác phẩm đình đám như Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân... Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, cô lựa chọn dành phần lớn thời gian để chăm lo cho gia đình và hạn chế các hoạt động nghệ thuật.

Trong năm 2025, nữ diễn viên từng tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh và nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng sau quãng thời gian tạm nghỉ. Thế nhưng, kể từ khi tác phẩm này khép lại vào tháng 11/2025, Phương Oanh vẫn chưa công bố thêm bất kỳ dự án phim ảnh mới nào.

Kể từ khi vai diễn trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh kết thúc tháng 11/2025, Phương Oanh vẫn chưa có dấu hiệu trở lại màn ảnh nhỏ.

Việc cô vắng bóng suốt gần một năm qua khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối, bởi nữ diễn viên vẫn đang ở giai đoạn có nhiều lợi thế về kinh nghiệm lẫn độ chín trong diễn xuất.

Dẫu vậy, nếu tạm gác lại câu chuyện phim trường, cuộc sống hiện tại của Phương Oanh lại mang đến nhiều tín hiệu tích cực.

Thời gian gần đây, cô liên tục cập nhật những hình ảnh và đoạn video ngắn ghi lại sinh hoạt hằng ngày. Trong đó, căn bếp tiếp tục là không gian quen thuộc gắn liền với hình ảnh của nữ diễn viên.

Những hình ảnh đời thường của Phương Oanh được nữ diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội.

Từng thu hút sự chú ý với loạt clip nấu ăn đạt hàng triệu lượt xem, cô vẫn duy trì niềm đam mê bếp núc, tự tay chuẩn bị các món ăn và lan tỏa thú vui này đến công chúng.

Bên cạnh đó, những khoảnh khắc quây quần bên hai con nhỏ cũng xuất hiện dày đặc hơn trên trang cá nhân của người đẹp. Từ hình ảnh vui đùa cùng cặp song sinh tại nhà cho đến những lần đưa các bé ra ngoài dạo chơi, tận hưởng không khí trong lành đều được cô trân trọng ghi lại trên hành trình trưởng thành của con.

Chính những hoạt động đời thường giản dị ấy giúp người xem cảm nhận rõ sự bình yên trong cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên.

Đáng chú ý, Phương Oanh không còn quá khép kín như trước mà thoải mái đăng tải hình ảnh, tương tác cởi mở với khán giả và đón nhận những lời động viên tích cực. Sự thay đổi này khiến những người yêu mến cô cảm thấy an tâm, bởi sau nhiều biến động, nữ diễn viên đã dần mở lòng hơn với cuộc sống và những tình cảm tốt đẹp xung quanh.

Phương Oanh vẫn đang tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị.

Ở tuổi 37, hạnh phúc đối với Phương Oanh dường như không nhất thiết phải gắn liền với những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp hay các dấu mốc lớn lao, mà đơn giản là được làm công việc mình yêu thích, tự tay chăm sóc các con, chuẩn bị những bữa cơm ấm cúng và sẻ chia niềm vui cùng mọi người.

Tất nhiên, với năng lực diễn xuất đã được khẳng định, khán giả vẫn luôn mong mỏi ngày cô trở lại trường quay để tiếp tục hóa thân vào những nhân vật có chiều sâu. Song trước khi chờ đợi màn tái xuất ấy, điều khiến công chúng mừng rỡ nhất lúc này là được nhìn thấy nữ diễn viên tận hưởng trọn vẹn sự an nhiên bên gia đình.

Rời xa ánh đèn sân khấu sau gần một năm chưa nhận vai diễn mới, hạnh phúc của Phương Oanh hiện tại vẫn hiện diện rõ nét ngay trong căn bếp quen thuộc, trong tiếng cười của các con và những phút giây bình yên mỗi ngày.