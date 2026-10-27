RESCENE khởi động chiến dịch trở lại

Nhóm đã công bố đoạn video tổng hợp các điểm nhấn (highlight medley) cho album PULSE thông qua các kênh mạng xã hội chính thức, qua đó chính thức khởi động đếm ngược cho màn trở lại của mình. Album dự kiến sẽ được phát hành vào lúc 18h (giờ Hàn Quốc), ngày 3/11.

Video gồm những đoạn trích từ các ca khúc phụ (B-side) như Finest Thing, Dragon, Inside Out và MEME, cùng với ca khúc chủ đề With. Từ những giai điệu bắt tai đầy lôi cuốn cho đến những thanh âm nhẹ nhàng, êm dịu, các bài hát thể hiện nhiều sắc thái đa dạng, khơi gợi sự mong đợi cho album mới. Đoạn video cũng hé lộ tạo hình mới của các thành viên trong lần trở lại này.

Hương thơm chủ đạo trong album mới lần này là xạ hương. RESCENE, nhóm nhạc luôn gắn kết âm nhạc với các tầng hương xuyên suốt sự nghiệp của mình đã chọn xạ hương để truyền tải sự ấm áp lan tỏa giữa sân khấu và khán giả. Với PULSE, nhóm mong muốn mang đến một trải nghiệm đa giác quan, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và mùi hương.

Tiêu đề album PULSE mang ý nghĩa là nhịp đập trái tim. Album khắc họa khoảnh khắc một bài hát được gửi trao đến ai đó rồi quay trở lại như một tiếng vang, tiếp thêm sức mạnh cho chính người nghệ sĩ. Tác phẩm cũng kể câu chuyện về một giấc mơ từng được ấp ủ trong đơn độc, nay trở thành hiện thực nhờ cuộc gặp gỡ với người hâm mộ; qua đó, các thành viên hy vọng rằng, nhịp đập trái tim mà họ cùng chia sẻ sẽ tiếp nối từ sân khấu bước vào cuộc sống thường nhật.

Gần đây, RESCENE đã thu hút sự chú ý lớn khi meme "Geoje yaho" từ kênh YouTube của trưởng nhóm WONI trở nên phổ biến, giúp tên tuổi của nhóm ngày càng được biết đến rộng rãi. Vào ngày 24/10, nhóm cũng đã có buổi biểu diễn phục vụ người dân tại Geoje, nơi họ đang đảm nhận vai trò đại sứ quảng bá cho thành phố này.

Trước thềm phát hành chính thức, RESCENE sẽ tung ra bản xem trước của ca khúc chủ đề vào ngày 27/10, tiếp nối bằng đoạn giới thiệu (teaser) cho video âm nhạc vào ngày 30/10.

Bên cạnh đó, RESCENE sẽ chính thức ra mắt mini album thứ tư mang tên PULSE vào lúc 18h (giờ Hàn Quốc) ngày 3/11 trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến, đồng thời bắt đầu các hoạt động quảng bá cho sự trở lại lần này.