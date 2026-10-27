Diễn viên hài có 4 lần kết hôn: Từng trượt đại học 2 lần và đổi đời nhờ tác phẩm ngẫu hứng

Nghệ sĩ Chiến Thắng, tên đầy đủ là Nguyễn Chiến Thắng, sinh năm 1975 tại Vĩnh Phúc. Khán giả nhớ đến anh nhờ nét diễn vui vẻ đặc trưng, lối trò chuyện dí dỏm cùng tài năng tự sáng tác kịch bản.

Trước khi theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, nam diễn viên từng trải qua không ít khó khăn. Anh thi trượt đại học hai lần, sau đó nhập ngũ rồi theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội. Từ môi trường đào tạo nghệ thuật, Chiến Thắng từng bước tích lũy kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội biểu diễn và xây dựng phong cách riêng.

Chiến Thắng là gương mặt quen thuộc của làng hài phía Bắc.

Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh liên tục góp mặt trong các chương trình hài truyền hình và tạo dựng tên tuổi qua các sản phẩm nổi tiếng như Nói xấu vợ cùng series hài Tết Làng ế vợ. Tác phẩm Nói xấu vợ là bước ngoặt mang tính cột mốc trong sự nghiệp của nam danh hài.

Theo chia sẻ của Chiến Thắng vào năm 2025, Nói xấu vợ xuất hiện vào thời điểm anh rơi vào khủng hoảng, chán nản và muốn tìm một công việc khác đỡ vất vả hơn. Khi ấy, anh đến phòng thu với ý định thu lại vài bài hát để làm kỷ niệm. Chủ phòng thu gợi ý anh thử đọc một nội dung vui vào micro, và Chiến Thắng chọn tác phẩm Nói xấu vợ mà mình vừa viết vài ngày trước đó.

Ít ai biết, sản phẩm gắn liền với tên tuổi nam nghệ sĩ lại ra đời trong lúc anh chán nản, từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề.

Bất ngờ, chỉ vài ngày sau, những bản đĩa ghi âm giọng đọc của anh đã xuất hiện tràn ngập tại Chợ Giời. Chất giọng độc đáo của Chiến Thắng nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, giúp tên tuổi anh tiếp cận đông đảo công chúng. Từ một sản phẩm ngẫu hứng lúc tâm trạng bế tắc, Nói xấu vợ đã trở thành thương hiệu cá nhân gắn liền với sự nghiệp của anh.

Trái với hình ảnh thường mang đến tiếng cười cho khán giả, cuộc sống riêng của Chiến Thắng từng trải qua nhiều thăng trầm. Nam nghệ sĩ từng kết hôn 4 lần với 3 người phụ nữ. Trong đó, cuộc hôn nhân với người vợ thứ ba là Thu Ngọc gây chú ý khi hai người chia tay rồi quyết định quay lại chỉ sau khoảng 3 tháng.

Những biến cố trong chuyện tình cảm khiến cuộc sống đời tư của nam diễn viên nhiều lần thành tâm điểm chú ý của công chúng. Dù vậy, anh ít khi chia sẻ sâu về quá khứ mà lựa chọn dồn toàn bộ tâm trí cho công việc cùng gia đình hiện tại.

Cuộc hôn nhân giữa anh và người vợ thứ ba Thu Ngọc gây chú ý vì từng ly hôn và quay lại với nhau sau 3 tháng.

Cuối năm 2016, Chiến Thắng tổ chức đám cưới với Thu Ngọc - người vợ kém anh 15 tuổi tại quê nhà cô dâu ở Phú Thọ. Cả hai quen nhau khi nam diễn viên đi biểu diễn, sau đó nảy sinh tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, cuộc sống chung không diễn ra như mong đợi. Đến tháng 6/2017, hai người xác nhận đã làm thủ tục ly hôn sau khoảng nửa năm kết hôn.

Lý giải về việc rạn nứt, Thu Ngọc cho biết nguyên nhân bắt nguồn từ sự bất đồng trong quan điểm sống và tính cách trái ngược. Đồng thời, Chiến Thắng cũng nhìn nhận rằng lịch trình diễn xuất dày đặc khiến anh chưa dành thời gian quan tâm tới gia đình.

Điều bất ngờ là sau khoảng 3 tháng xa nhau, cả hai quyết định tái hợp và đăng ký kết hôn lại. Tháng 9/2017, Chiến Thắng chia sẻ rằng tình cảm giữa hai người vẫn còn, đồng thời cho biết anh muốn sửa chữa những thiếu sót trước đó để gìn giữ gia đình.

Anh tâm sự thêm rằng trong thời gian sống ly thân, hai vợ chồng vẫn giữ liên lạc, quan tâm hỏi han, giữ nguyên cách xưng hô thân mật và nhận ra vẫn còn tình cảm cho đối phương. Sau khi quay lại bên nhau, mái ấm của nam nghệ sĩ bình yên và ổn định hơn. Tháng 6/2018, gia đình nhỏ đón thêm niềm vui khi Thu Ngọc sinh hạ một bé trai.

Ở tuổi 50, anh vẫn miệt mài biểu diễn, có thời điểm nhận tới khoảng 25 buổi diễn mỗi tháng. Nam nghệ sĩ cho biết thu nhập chính vẫn đến từ công việc chạy show, trong khi mạng xã hội không phải hướng hoạt động mà anh muốn tập trung.

Ở tuổi 50, anh vẫn miệt mài tham gia nghệ thuật, có thời điểm nhận tới khoảng 25 buổi diễn mỗi tháng.