Madam Pang thắng lớn khi quyết định chọn HLV Park Hang Seo

Chỉ ít ngày sau khi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) công bố triết lý của ông Park trong dự án bóng đá trẻ hướng đến World Cup, Kanchanaburi Power tạo nên chiến thắng 6-3 trước Chainat Hornbill. Kết quả này không chỉ giúp đội bóng vươn lên vị trí thứ 5 Thai League 2 mà còn giúp HLV Park Hang Seo nhanh chóng xoay chuyển cục diện áp lực tại Thái Lan, cũng như nhận sự quan tâm lớn từ truyền thông lẫn người hâm mộ xứ chùa vàng.

Trước trận đấu này, ông Park chịu không ít sức ép. Kanchanaburi Power chưa có được những kết quả thật sự nổi bật trong giai đoạn đầu mùa, trong khi tranh cãi về trọng tài càng khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc trở thành tâm điểm. Thậm chí, những nghi ngờ về khả năng ông Park có thể tiếp tục công việc đã xuất hiện. Trong hoàn cảnh ấy, một chiến thắng với 6 bàn thắng đến đúng lúc chẳng khác nào câu trả lời mạnh mẽ nhất trên sân cỏ.

Madam Pang đang có lý do để hài lòng khi quyết định đặt niềm tin vào HLV Park Hang Seo. Ảnh: FAT

Điều thú vị là thời điểm Madam Pang để FAT công bố triết lý của HLV Park Hang Seo lại diễn ra ngay trước khi Kanchanaburi Power tạo ra màn trình diễn bùng nổ. FAT nhấn mạnh những giá trị ông Park đang xây dựng tại CLB gồm cường độ tập luyện cao, tính kỷ luật, thái độ chuyên nghiệp và sự thống nhất trong triết lý đào tạo từ đội một đến các tuyến trẻ. Đây cũng chính là những yếu tố được đưa vào Prime Minister’s Youth Cup, dự án được Thái Lan kỳ vọng trở thành nền móng cho tham vọng World Cup.

Vì vậy, chiến thắng 6-3 càng khiến quyết định của Madam Pang trở nên đáng chú ý. Bà không chờ đến khi mọi thứ hoàn hảo mới nhắc đến HLV Park Hang Seo. FAT công bố triết lý của ông đúng vào lúc nhà cầm quân này vẫn đang chịu sức ép, qua đó thể hiện một niềm tin vào giá trị chuyên môn thay vì chỉ nhìn vào vài kết quả trước mắt. Và Kanchanaburi Power lập tức có một chiến thắng đủ thuyết phục để tạo ra cú hích về hình ảnh HLV Park Hang Seo.

Tất nhiên, không thể chỉ dựa vào một trận thắng để khẳng định HLV Park Hang Seo đã thành công tại Thái Lan. Nhưng bóng đá đôi khi cần những khoảnh khắc như vậy để thay đổi tâm lý. Sau 8 trận, Kanchanaburi Power có 13 điểm với 3 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ 1 thất bại. Khoảng cách với đội đứng thứ hai chỉ là 2 điểm, trong khi đội đầu bảng cũng chỉ hơn 5 điểm. Cuộc đua phía trước vì thế vẫn rộng mở.

Điều Madam Pang có thể hưởng lợi lớn nhất không chỉ là một trận thắng của Kanchanaburi Power. Đó là việc hình ảnh HLV Park Hang Seo đang được đặt vào một câu chuyện lớn hơn, khi xây dựng bóng đá trẻ và hướng đến World Cup. Prime Minister’s Youth Cup được tổ chức theo lộ trình từ cấp huyện, tỉnh, khu vực đến toàn quốc, với các nhóm U14, U16 và U18. Mỗi lứa tuổi đều được gắn với những mục tiêu quốc tế, tạo thành một hệ thống phát triển cầu thủ dài hạn.

Madam Pang chọn HLV Park Hang Seo để nói về bóng đá trẻ. Ảnh: FBNV

Madam Pang đang khai thác kinh nghiệm, sức hút và triết lý của HLV Park Hang Seo cho một tham vọng lớn. Nếu ông Park tiếp tục giúp Kanchanaburi Power tiến lên, giá trị của lựa chọn này càng được củng cố. Còn nếu triết lý ấy tạo ra ảnh hưởng tích cực ở các tuyến trẻ, bóng đá Thái Lan sẽ có thêm một nền tảng đáng kể cho mục tiêu World Cup.

Một trận thắng chưa thể thay đổi tất cả, nhưng chiến thắng 6-3 đã đến vào đúng thời điểm. Nó giúp HLV Park Hang Seo giảm áp lực, giúp Kanchanaburi Power trở lại cuộc đua nhóm đầu và quan trọng hơn, tạo thêm niềm tin cho quyết định mà Madam Pang vừa công khai. Có thể nói, Madam Pang đã thắng một nước cờ quan trọng khi chọn HLV Park Hang Seo, còn ông Park đang có cơ hội biến niềm tin ấy thành kết quả trên sân cỏ.