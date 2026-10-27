Fan ruột của Trấn Thành tiết lộ ý tưởng kịch bản phim Tết sau chuyến đi Ai Cập

Trước đó, Trấn Thành chia sẻ loạt ảnh cùng bà xã Hari Won trong chuyến du lịch Ai Cập, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Cặp đôi diện trang phục tông trắng, cùng khám phá những địa điểm đặc trưng của vùng đất Bắc Phi, từ khung cảnh sa mạc đến các công trình đá cổ kính. Trong một số bức ảnh, cả hai còn tạo dáng bên những chú chim săn mồi, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi.

Đính kèm loạt hình, Trấn Thành viết: “Một chút kỷ niệm đẹp cùng bà xã với những nơi chắc sẽ rất ít có cơ hội ghé lại!!!! 20/10 vui vẻ nha cả nhà!”. Lời chia sẻ cho thấy nam nghệ sĩ trân trọng khoảng thời gian dành cho vợ sau những ngày làm việc bận rộn.

Trấn Thành và Hari Won ở Ai Cập. Ảnh: FBNV

Bài đăng nhanh chóng nhận được lượng tương tác đáng chú ý, loạt ảnh đã thu về hơn 100.000 lượt thích và hơn 1.100 bình luận. Bên cạnh những lời khen dành cho khung hình đẹp và sự tình cảm của hai vợ chồng, một bình luận còn nhắc đến khả năng Trấn Thành tìm thấy cảm hứng mới cho các dự án điện ảnh sau chuyến đi.

Đáng chú ý, một tài khoản được xem là big fan của Trấn Thành đã để lại bình luận hài hước, cho rằng biết đâu sau chuyến khám phá Ai Cập, nam đạo diễn sẽ có thêm những góc nhìn mới và nghĩ ra “1.001 kịch bản điện ảnh mới mẻ”. Lời nhận xét này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi Trấn Thành vốn được biết đến với khả năng khai thác những câu chuyện đời sống, tâm lý và các mối quan hệ gần gũi trên màn ảnh.

Trước chuyến đi, Trấn Thành đã hoàn thành dự án phim Em và trải qua lịch trình làm việc bận rộn. Việc đưa Hari Won đến Ai Cập vì thế không chỉ là dịp để hai vợ chồng nghỉ ngơi sau thời gian dài tập trung cho công việc, mà còn mở ra những trải nghiệm mới về văn hóa, con người và cảnh quan ở một vùng đất khác biệt. Đây cũng là những chất liệu đời sống mà một người làm phim như Trấn Thành có thể quan sát, tích lũy và phát triển thành ý tưởng sáng tạo.

Từ bình luận của người hâm mộ, câu chuyện về chuyến đi Ai Cập bất ngờ gợi ra sự tò mò về dự án điện ảnh tiếp theo của nam đạo diễn. Liệu những trải nghiệm cùng Hari Won tại vùng đất của các kim tự tháp có trở thành nguồn cảm hứng cho kịch bản phim Tết 2027, nếu Trấn Thành tiếp tục tham gia đường đua điện ảnh dịp đầu năm? Hiện tại, nam nghệ sĩ chưa công bố kế hoạch cụ thể cho mùa phim này, song khả năng anh đưa những quan sát và trải nghiệm cá nhân vào tác phẩm mới vẫn là điều khiến khán giả chờ đợi.

Trấn Thành và Hari Won ở Ai Cập. Ảnh: FBNV

Trong những năm qua, Trấn Thành liên tục tạo dấu ấn với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất qua các dự án điện ảnh thu hút sự quan tâm của công chúng. Phim của anh thường tạo ra nhiều cuộc thảo luận về đề tài, cách xây dựng nhân vật và thông điệp cảm xúc. Chính vì vậy, mỗi khi nam nghệ sĩ hoàn thành một dự án, khán giả lại tò mò về hướng đi tiếp theo, đặc biệt là lựa chọn của anh trong mùa phim Tết.

Nếu trở lại đường đua phim Tết 2027, tác phẩm tiếp theo của Trấn Thành chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm đáng kể. Còn ở thời điểm hiện tại, chuyến đi Ai Cập cùng Hari Won vẫn đơn thuần là hành trình lưu giữ kỷ niệm của hai vợ chồng. Việc những trải nghiệm này có trở thành chất liệu cho màn ảnh rộng hay không vẫn cần chờ câu trả lời từ chính nam đạo diễn.