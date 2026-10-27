Mẹ của Anton (RIIZE) trông vẫn y hệt như cách đây 20 năm

Bộ phim gốc của Wavve mang tên Francesca Next Door vừa hé lộ trailer chính cùng tấm poster, làm dấy lên sự mong đợi lớn từ khán giả. Những hình ảnh này khắc họa đủ mọi khía cạnh, từ mối tình đầy chông chênh giữa một ma cà rồng và một con người, cho đến sự trở lại của "Francesca" phiên bản gốc, nữ diễn viên Shim Hye Jin.

Ra mắt vào thứ Sáu, ngày 6/11, Francesca Next Door (do MBC và CAC Corporation sản xuất) là phần ngoại truyện mở rộng từ vũ trụ của bộ phim sitcom đình đám năm 2005 Hello, Francesca, tác phẩm từng tạo nên một hiện tượng văn hóa. Vẫn giữ nguyên tiền đề gốc về những ma cà rồng sống ẩn mình giữa loài người, phần phim mới này chuyển bối cảnh đến một trường trung học, mở ra một câu chuyện hoàn toàn mới lạ và độc đáo.

Cốt truyện xoay quanh những sự kiện xảy ra khi Pina-young (Han Soo-ah), một ma cà rồng chuyển đến từ Romania, gặp gỡ Jang Woo-ju (Kim Hyun-jin), một học sinh gương mẫu kiêm lớp trưởng, trong lúc cô đang cố gắng thích nghi với cuộc sống học đường. Bằng cách kết hợp chất hài hước, lập dị đặc trưng của loạt phim gốc với sự tươi mới, sôi nổi của tuổi trẻ cùng câu chuyện tình cảm học đường đầy mê hoặc, tác phẩm hứa hẹn mang đến một trải nghiệm giải trí hoàn toàn khác biệt.

Tấm áp phích chính vừa được công bố làm nổi bật sự chuyển dịch của loạt phim Hello, Francesca sang bối cảnh trường trung học. Hình ảnh các nhân vật xuất hiện gồm: Han Soo-ah trong vai ma cà rồng Pina-young, Kim Hyun-jin trong vai lớp trưởng Jang Woo-ju, và Lee Seung-kyu trong vai Yoo-hyeol, một ma cà rồng khác cũng đang che giấu thân phận tại trường, gợi mở về mối quan hệ đầy thú vị giữa họ. Dòng khẩu hiệu: "Một mối tình vừa ngọt ngào, vừa nguy hiểm giữa những ma cà rồng tuổi học trò bắt đầu!", càng khơi gợi thêm sự tò mò về cuộc sống học đường đầy bất ngờ xoay quanh ba nhân vật này.

Điểm nhấn của đoạn trailer chính là sự xuất hiện của Shim Hye Jin, 'ngôi sao' từng góp mặt trong loạt phim gốc Hello, Francesca. Trong trang phục ma cà rồng màu đen huyền bí gợi nhớ về hình ảnh cách đây 20 năm, cô nhắn nhủ với Pi Na-young: “Francesca, ta hy vọng con sẽ không lặp lại những sai lầm mà ta từng mắc phải”. Việc kết nối một nhân vật biểu tượng từ bản gốc với cốt truyện mới này không chỉ khơi gợi nỗi hoài niệm trong lòng người hâm mộ lâu năm, mà còn làm tăng thêm sự tò mò về hướng đi của tác phẩm.

Bên cạnh Shim Hye Jin, bộ phim còn có sự góp mặt của Park Hee Jin (nổi tiếng với vai Anseong-daek) và Park Seul-gi (người từng thủ vai Sophia), hứa hẹn sẽ duy trì tinh thần và sức hút đặc trưng của loạt phim gốc. Khán giả đang rất mong chờ sự kết hợp giữa những gương mặt thân quen đầy hoài niệm với thế hệ ma cà rồng hiện đại, hứa hẹn mang đến một luồng sinh khí tươi mới cho bộ phim.