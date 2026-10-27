Tổng thống Mỹ Donald Trump treo thưởng 1 triệu USD cho thông tin về gian lận bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 26/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định trả 1 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về gian lận cử tri trong các cuộc bầu cử trước đây hoặc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra ngày 3/11, với điều kiện thông tin đó dẫn tới việc bắt giữ và kết án những người chịu trách nhiệm.

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Bất kỳ ai báo tin về gian lận cử tri trong các cuộc bầu cử trước đây hoặc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 sắp tới sẽ được trả 1 triệu USD khi những người gây ra gian lận bị bắt giữ và kết án!”.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị tổ chức bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần tới. Cử tri sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Quốc hội giữa lúc những tranh cãi chính trị về tính toàn vẹn của bầu cử gia tăng.