Phim 'Thỏ ơi' đạt mốc 450 tỷ đồng, nam chính giờ ra sao?

Đại thắng phòng vé dịp Tết 2026, phim điện ảnh Thỏ ơi của Trấn Thành chạm mốc doanh thu 450 tỷ đồng. Thành công của phim giúp tên tuổi của nam diễn viên chính Vĩnh Đam được khán giả chú ý.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Vĩnh Đam thừa nhận cuộc sống của như “bước sang một trang mới” sau Thỏ ơi. Nam diễn viên tiết lộ cát-xê của anh tăng thêm 100 lần. Nam diễn viên cao 1,92m cũng cho biết bản thân đã trưởng thành hơn, biết tiết chế trong lời nói và hành động. Anh cũng nhận được nhiều lời khuyên, kinh nghiệm quý từ đạo diễn Trấn Thành trong quá trình làm nghề.

Hiện tại, Vĩnh Đam vẫn là sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện. Bên cạnh việc chạy show, anh vẫn đến trường để hoàn thành chương trình học. Ngoài ra, Vĩnh Đam tiếp tục tham gia các lớp diễn xuất để trau dồi kỹ năng, sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn. Theo anh, đi nhanh hay chậm không quan trọng bằng việc đi được bao xa và để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Vĩnh Đam nhận được nhiều chú ý sau thành công của “Thỏ ơi”.

Sau thành công với dự án điện ảnh đầu tay, Vĩnh Đam trở lại với dự án Bỗng chốc yêu anh của đạo diễn Luk Vân. Đây cũng là lần thứ hai anh được hợp tác với nữ đạo diễn này.

Nói về dự án mới, Vĩnh Đam cho biết một trong những lý do khiến anh nhận lời tham gia là mong muốn được làm việc cùng những người bạn đang theo học diễn xuất. Dù chỉ đóng một vai phụ trong phim, song với nam diễn viên, dự án không chỉ là cơ hội tích lũy kinh nghiệm mà còn mang đến những kỷ niệm đáng nhớ trên hành trình theo đuổi nghề.

Ngoài Vĩnh Đam, Bỗng chốc yêu anh quy tụ dàn gương mặt trẻ như Trần Anh Kiệt, Cao Thanh Huyền, Sơn Soho...

3 diễn viên chính của phim “Bỗng chốc yêu anh”.

Lý giải việc lựa chọn toàn diễn viên mới cho dự án, đạo diễn Luk Vân cho biết chị không chỉ tìm kiếm diễn viên trẻ vì yếu tố chi phí. Điều quan trọng hơn là sự phù hợp giữa diễn viên và dự án, cũng như tinh thần sẵn sàng đồng hành để cùng tạo nên sản phẩm.

Với những dự án có nguồn lực hạn chế, nữ đạo diễn chủ động trao đổi rõ ràng với diễn viên về điều kiện sản xuất trước khi bắt đầu. Chị cho rằng sự minh bạch và tôn trọng lẫn nhau là nền tảng để ê-kíp làm việc lâu dài, đồng thời mong muốn các diễn viên có thể nhìn lại quá trình hợp tác như một trải nghiệm nghề nghiệp tích cực.

Nữ đạo diễn cũng nhắc đến việc tiếp nhận phản hồi của khán giả sau các sản phẩm trước. Theo chị, những ý kiến góp ý là cơ sở để nhìn lại các điểm chưa tốt và điều chỉnh cách làm phim trong những dự án tiếp theo, đặc biệt khi quay trở lại với điện ảnh.

Bỗng chốc yêu anh là bộ mini-series phim truyền hình Việt Nam thuộc thể loại lãng mạn - kỳ ảo do đạo diễn Luk Vân cầm trịch. Phim xoay quanh Phương Linh - một KOL hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp và lifestyle. Mỗi khi cảm xúc đạt đến cực điểm, cô bất ngờ trở về hình hài năm 6 tuổi trong vòng 5 giờ. Tình huống này khiến Linh gặp nhiều trở ngại trong công việc và các mối quan hệ, đặc biệt khi cô phải duy trì hình ảnh trước công chúng.

Phim dự kiến phát hành độc quyền trên nền tảng xem phim trực tuyến từ ngày 30/10/2026.