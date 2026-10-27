Steven Nguyễn gây chú ý khi vắng mặt trong buổi khai máy phim Đặc Công Rừng Sác

Sáng 25/10, dự án điện ảnh Đặc Công Rừng Sác chính thức khai máy tại Khu di tích Rừng Sác Cần Giờ, TP.HCM, với sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng và Đình Khang khiến khán giả chú ý, nhất là khi bộ ba từng được giới thiệu sẽ tái hợp trong dự án sau thành công của Mưa Đỏ.

Trước đó, vào tháng 6/2026, thông tin Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn và Đình Khang cùng tham gia Đặc Công Rừng Sác nhận được sự quan tâm của khán giả. Sau dấu ấn từ Mưa Đỏ, bộ ba được kỳ vọng tiếp tục mang đến một màn kết hợp đáng chú ý trong tác phẩm mới khai thác đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng. Ê-kíp cũng từng tổ chức chuyến đi thực tế tại căn cứ lịch sử Rừng Sác, gặp gỡ các cựu chiến binh để tìm hiểu tư liệu và chuẩn bị cho quá trình xây dựng nhân vật.

Steven Nguyễn vắng mặt tại buổi khai máy phim điện ảnh Đặc Công Rừng Sác.

Dẫu vậy, trong lễ khai máy diễn ra, cả ba diễn viên đều không xuất hiện trong những hình ảnh được công bố về sự kiện. Điều này nhanh chóng trở thành một trong những chi tiết được khán giả quan tâm bên cạnh thông tin dự án có sự điều chỉnh, bổ sung về dàn diễn viên.

Hiện chưa có thông tin chính thức cho thấy Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng và Đình Khang rời khỏi dự án. Vì vậy, việc ba diễn viên vắng mặt tại buổi khai máy chưa đồng nghĩa với chuyện họ không còn tham gia bộ phim. Lý do cụ thể cũng chưa được ê-kíp công bố.

Ở chiều ngược lại, lễ khai máy chứng kiến sự xuất hiện của nhiều gương mặt đáng chú ý như Lê Xuân Tiền, Quốc Anh, Lương Mạnh Hải, Phương Thanh, Ling Cam, Huy Anh, Trần Phong, Doãn Hoàng, Hưng Nguyễn, Hoài Lâm, Sỹ Toàn và Lê Minh Thuấn. Theo thông tin từ ê-kíp, Ma Ran Đô cũng góp mặt trong dự án nhưng tạm vắng mặt tại sự kiện do bận lịch trình.

Sự góp mặt của Lê Xuân Tiền, Quốc Anh và Lương Mạnh Hải tạo thêm sức hút cho dàn diễn viên. Đáng chú ý, Lương Mạnh Hải trở lại điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh rộng, đảm nhận vai Hai Minh. Trong khi đó, Quốc Anh có cơ hội thử sức với hình tượng khác những vai diễn công tử, tổng tài quen thuộc trước đây.

Diễn viên tham dự buổi khai máy phim Đặc Công Rừng Sác.

Đặc Công Rừng Sác do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cầm trịch, biên kịch Châu Thổ chắp bút và Mega GS sản xuất, với sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh TP.HCM - Quân khu 7. Phim lấy cảm hứng từ những chiến công của Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác trong kháng chiến chống Mỹ, xoay quanh những nhiệm vụ nguy hiểm của các chiến sĩ tại tuyến vận tải chiến lược sông Lòng Tàu.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, dự án đã trải qua khoảng 3 năm chuẩn bị. Quá trình tiền kỳ được đầu tư kỹ lưỡng bởi nhiều bối cảnh Sài Gòn xưa không còn tồn tại, đòi hỏi đoàn phim phải phục dựng hoặc kết hợp kỹ xảo. Bộ phim dự kiến ghi hình trong 50 ngày và ra mắt khán giả vào năm 2027.

Không chỉ tái hiện những trận đánh khốc liệt, tác phẩm còn hướng đến việc khai thác tình đồng đội, sự hy sinh và những giằng xé bên trong mỗi con người giữa chiến tranh. Với đề tài giàu chất liệu lịch sử cùng dàn diễn viên nhiều thế hệ, Đặc Công Rừng Sác đang là dự án nhận được sự chú ý của khán giả. Trong bối cảnh bộ ba từng được công bố tham gia nhưng chưa xuất hiện tại lễ khai máy, thông tin chính thức về vai trò của Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng và Đình Khang trong chặng đường tiếp theo của bộ phim vẫn được chờ đợi.