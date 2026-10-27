Doctor X của Kim Ji Won bị tẩy chay tại 'sân nhà'

Từng gây chú ý nhờ nội dung về nữ bác sĩ thiên tài đối đầu với những bất công trong bệnh viện, Doctor X do Kim Ji Won đóng chính đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại Hàn Quốc. Chỉ sau vài tuần lên sóng, bộ phim liên tiếp vướng ồn ào liên quan đến độ chính xác y khoa, cách khai thác sự kiện lịch sử và quy trình ghi hình. Đáng chú ý, giữa làn sóng phản đối ngày càng tăng, tác phẩm vẫn lập thành tích rating cao nhất kể từ khi phát sóng.

Tranh cãi đầu tiên xuất phát từ những chi tiết y khoa bị khán giả chỉ ra là thiếu chính xác. Một số phân cảnh liên quan đến xử trí bệnh nhân thoát vị bẹn, gây mê trong tình huống nguy kịch và sử dụng máy khử rung tim khiến bộ phim bị đặt câu hỏi về tính chân thực.

Đáng chú ý, Namgung In, bác sĩ cấp cứu kiêm nhà văn từng tham gia cố vấn y khoa tại hiện trường cho Doctor X, cũng lên tiếng về vấn đề này. Khi được hỏi về những sai sót chuyên môn, ông cho biết vai trò của mình là cố vấn tại trường quay và đưa ra nhận xét rằng nếu phim vẫn xuất hiện chi tiết sai, có thể hiểu rằng cố vấn đã tranh luận với ê-kíp nhưng không thuyết phục được họ. Phát ngôn này khiến dư luận tiếp tục đặt câu hỏi về mức độ tiếp thu ý kiến chuyên môn của đoàn phim.

Không dừng lại ở tranh luận trên mạng, ngày 13/10, một người tự giới thiệu là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình đã gửi đơn kiến nghị lên Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc, đề nghị xem xét nội dung tác phẩm. Người này cho rằng bộ phim đơn giản hóa hoạt động khám chữa bệnh, khắc họa nhân viên y tế theo hướng tiêu cực và có nguy cơ khiến khán giả hiểu sai về môi trường bệnh viện thực tế.

Ồn ào tiếp tục leo thang sau tập 6 phát sóng ngày 24/10. Tập phim khai thác câu chuyện của một người từng bị thương trong phong trào dân chủ Gwangju năm 1980, mang di chứng kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, việc đưa sự kiện lịch sử nhạy cảm vào một bộ phim y khoa đã gây ra những ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng tình tiết này chưa được kết nối thuyết phục với mạch truyện, đồng thời đặt câu hỏi về nhân vật cựu tổng thống hư cấu được cho là gợi liên tưởng đến Chun Doo Hwan.

Cùng ngày, kiến nghị yêu cầu ngừng phát sóng Doctor X xuất hiện trên hệ thống kiến nghị đồng thuận của Quốc hội Hàn Quốc. Theo thông tin được đăng tải, kiến nghị nhanh chóng đạt 100 chữ ký cần thiết để bước vào giai đoạn xem xét công khai. Dù vậy, vẫn có ý kiến bênh vực bộ phim, cho rằng câu chuyện góp phần nhắc lại nỗi đau mà các nạn nhân lịch sử phải gánh chịu.

Mới đây, ê-kíp còn bị chú ý vì dựng biển báo trạm xe buýt giả phục vụ ghi hình gần Nghĩa trang Quốc gia 18/5. Một người dân đã gửi khiếu nại đề nghị chính quyền xác minh việc lắp đặt có được cấp phép hay không. Hiện chưa có kết luận chính thức về việc đoàn phim vi phạm pháp luật.

Trớ trêu thay, giữa hàng loạt tranh cãi, Doctor X vẫn đạt thành tích đáng chú ý. Theo Nielsen Korea, tập 6 ghi nhận rating trung bình toàn quốc 19,5%, cao nhất kể từ khi phim lên sóng, với mức cao nhất trong một phút đạt 21,3%.

Thành tích này cho thấy sức hút của tác phẩm chưa thể đánh giá chỉ qua làn sóng phản đối. Tuy nhiên, với những tranh cãi liên tiếp ngay tại thị trường quê nhà, Doctor X đang phải đối diện bài toán khó: làm thế nào để duy trì sức hút mà không đánh mất niềm tin của khán giả.