Hà An Huy bất ngờ viral quốc tế khi 'chung thuyền' với fan 'đu OTP' Jung Kook - V BTS

Với những người "mơi" (mê) show quốc nội thì Hà An Huy đã không còn là cái tên xa lạ. Gác lại giọng hát thâm trầm như "trải qua 30 mối tình", "Chiến tướng" sinh năm 2002 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 thực tế là một fanboy cuồng nhiệt của Jung Kook (BTS). Hơn thế, gần đây anh còn đột nhiên nổi tiếng trên X (Twitter) nước ngoài vì lý do không ai ngờ.

Hà An Huy nổi tiếng là fanboy của Jung Kook.

Câu chuyện bắt đầu từ khi Jung Kook đăng một loạt ảnh mà anh đã chụp V lên tài khoản Threads. Bài đăng ngay lập tức trở thành cơn "địa chấn" cõi mạng. Không chỉ bởi tài năng chụp ảnh cực nghệ của em út nhà BTS, mà còn bởi đây chính là tín hiệu để fan đẩy "chiến hạm" V - Jung Kook lần nữa "ra khơi".

V - Jung Kook là một trong những "chiến hạm" đình đám nhất của BTS.

Trong khi dưới phần bình luậncủa bài viết đa số toàn là các "thuyền viên" đang hào hứng với nhau, thì netizen đã nhanh chóng phát hiện bình luận chấn động của Hà An Huy (bằng tài khoản có tick xanh): "Yêu nhau luôn cho rồi anh ơi!".

Không để người hâm mộ được nghi ngờ sở thích "đu OTP" của mình, Hà An Huy tiếp tục "thả comment"thứ hai "sốc" không kém. Cụ thể, một ARMY đang tự hỏi về việc tại sao Jung Kook lại đột nhiên đăng liên tiếp 4 bài viết về V chỉ trong một buổi sáng. Đáp lại, Hà An Huy nhanh chóng vào "hóng hint" chung (vẫn bằng tài khoản có tick xanh): "Đấy, lạ hơn bình thường mà đúng không?".

Những bình luận đâm thẳng vào "vùng xám" (những bài viết fan không muốn nghệ sĩ biết) của Hà An Huy khiến fan "dở khóc dở cười".

Các Ungdung (tên fandom của Hà An Huy) cũng là ARMY đã lục lại Locket để chứng minh giọng ca Nhức Tiềm Thức có vẻ là một "thuyền viên" năng nổ trên "chiếc thuyền" V - Jung Kook.

Locket "đu OTP" của Hà An Huy từ 20/7/2026.

Những tưởng màn "đu OTP" của Hà An Huy chỉ khiến fan Việt thích thú, không ngờ anh lại "lọt" tầm ngắm của các ARMY quốc tế. Một fan Mexico đã nhanh tay “bắt được map”, chụp lại bình luận rồi đăng tải lên X (Twitter).

ARMY Mexico giới thiệu Hà An Huy là "Ca sĩ và nhạc sĩ đến từ Việt Nam" đến bạn bè quốc tế.

Bài đăng nhanh chóng thu hút 118K "mắt xem" và hơn 7.000 lượt thích sau chưa đầy 1 ngày đăng tải, đặc biệt là khi chủ nhân bài viết còn giới thiệu Hà An Huy là “Ca sĩ và nhạc sĩ đến từ Việt Nam”. Từ một pha đu OTP đầy nhiệt huyết, "Mít tơ Huy" (biệt danh fan gọi Hà An Huy) bỗng có thêm cơ hội vươn tầm quốc tế khiến Ungdung chỉ biết cười ngất:

"Huy ơi, ông nổi tiếng rồi tui mừng cho ông.""Thoát vòng toàn mấy cái buồn cười ấy Huy ơi!"

"Chung shipdom với idol quốc nội là điều tui không bao giờ ngờ được."

"Lần sau ông cầm acc không có tick xanh comment được không? Tụi tui bị áp lực á."