Lương hưu cho lái xe công nghệ

Mặc dù số lượng lái xe công nghệ ngày càng đông đảo và phần lớn xem đây là công việc chính nhưng không ít người chưa được tham gia bảo hiểm xã hội. Điều này cũng đồng nghĩa với nỗi lo hiện hữu, nếu không có lương hưu và các chế độ an sinh đi kèm, họ sẽ lấy nguồn thu nhập nào để bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động? Và lực lượng này có nguy cơ trở thành gánh nặng của xã hội.

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Muốn giải quyết bài toán này, trước hết cần xác định đúng vị trí của lái xe công nghệ trong quan hệ lao động. Công việc của lái xe phụ thuộc phần lớn vào chính sách do các nền tảng, ứng dụng đưa ra, từ giá cước, số lượng cuốc xe, phân bổ chuyến đến tỷ lệ tiền cước được hưởng. Vì vậy, dù được gọi là đối tác hay danh xưng nào khác, cần bảo đảm quyền lợi chính đáng của lái xe với vai trò là người lao động trong mối quan hệ với đơn vị quản lý, vận hành nền tảng, ứng dụng. Từ đó, cần nghiên cứu bổ sung nhóm lao động có việc làm, thu nhập ổn định thông qua các nền tảng số vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó có lái xe công nghệ. Điều này sẽ giúp lái xe công nghệ có cơ hội hưởng lương hưu, được bảo đảm an sinh lúc về già.

Để chính sách đi vào cuộc sống, cần có lộ trình phù hợp và xác định rõ trách nhiệm của từng bên. Đặc biệt là việc tính toán mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm xã hội và cơ chế chia sẻ trách nhiệm, vừa chú trọng bảo đảm quyền lợi của người lao động, vừa tạo điều kiện cho mô hình kinh tế số phát triển.