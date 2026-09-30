Tranh cãi đúng sai tình huống ô tô con phóng nhanh đâm vào xe ben đang rẽ

Mới đây, một clip ghi lại cảnh chiếc ô tô con di chuyển với tốc độ khá cao đã va chạm mạnh vào đuôi xe tải đang chuyển hướng rẽ. Tình huống giao thông này nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều luồng tranh luận gay gắt trên các diễn đàn mạng xã hội.

(Nguồn video: Otofun)

Theo hình ảnh từ camera hành trình của chính chiếc ô tô con ghi lại, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h18 ngày 27/9 trên đoạn đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên.

Thời điểm này, xe ô tô con lưu thông trên đường với tốc độ khá cao trên 80 km/h. Có thời điểm thông số tốc độ trên camera hành trình chỉ tới 91 km/h. Khi đến gần đoạn đường có điểm mở công trình, phía trước xuất hiện một chiếc xe ben mang BKS Hưng Yên đang từ từ chuyển hướng và rẽ trái sang đường.

Do di chuyển với tốc độ cao và khoảng cách quá gần, tài xế xe con không kịp xử lý phanh dừng hẳn đánh lái vòng tránh, dẫn đến cú đâm trực diện rất mạnh vào phần bên hông đuôi chiếc xe tải. Cú đâm mạnh khiến phần đầu xe con bị hư hỏng nặng, những người trên xe không khỏi bàng hoàng.

Tốc độ hiển thị trên camera hành trình của chiếc ô tô con đạt 91 ngay trước thời điểm va chạm. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, cộng đồng lái xe đã chia làm hai luồng ý kiến trái chiều về trách nhiệm của các bên trong vụ tai nạn.

Trong đó, số đông cho rằng lỗi chính thuộc về tài xế điều khiển ô tô con. Tài xế này đã chủ quan, di chuyển với tốc độ rất nhanh (hơn 90 km/h) trên đường không có dải phân cách cố định (quy định tốc độ tối đa là 80 km/h), đồng thời chủ quan và thiếu quan sát nên không kịp xử lý khi thấy xe ben.

"Đi đường qua giao lộ hay điểm mở mà phóng như bay thì làm sao phản ứng kịp khi có vật cản. Không chủ động giảm tốc độ quan sát là quá mạo hiểm", tài khoản Hoàng Minh bình luận.

"Thấy xe ben đi chậm chậm phía trước theo nguyên tắc đã phải giảm tốc độ rồi, đây lại còn tăng tốc lên 91 km/h nữa. Chưa kể phản ứng như vậy là quá chậm và sai về kỹ thuật, đáng nhẽ phải đánh lái sang bên phải mới là đúng", nhận định từ tài khoản Đình Khang.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến lại nhận định xe tải cũng có phần lỗi khi chuyển hướng. Theo họ, xe tải chuẩn bị sang đường nhưng lại đi sát về lề phải khiến xe phía sau dễ hiểu nhầm và vượt lên. Đồng thời tài xế sang đường thiếu quan sát, không đảm bảo khoảng cách an toàn dẫn đến việc tạt ngang đầu xe khác.

Pháp luật quy định như thế nào?

Phân tích dưới góc độ pháp lý và quy tắc theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, các chuyên gia lái xe an toàn cho rằng, đối với xe chuyển hướng (xe tải), khi muốn chuyển hướng, tài xế phải giảm tốc độ, có tín hiệu báo hướng rẽ và phải nhường đường cho các xe đi ngược chiều, xe đi thẳng hoặc các phương tiện đang lưu thông trên đường ưu tiên. Nếu rẽ/sang đường thiếu quan sát, gây cản trở hoặc nguy hiểm cho xe đang đi thẳng thì người điều khiển xe tải đã vi phạm quy tắc nhường đường.

Cụ thể, tại khoản 2, Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trước khi chuyển hướng, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau, giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu bằng tay theo hướng rẽ đối với xe thô sơ không có đèn báo hướng rẽ, chuyển dần sang làn gần nhất với hướng rẽ. Khi bảo đảm an toàn, không gây trở ngại cho người và phương tiện khác mới được chuyển hướng.

Còn đối với xe đi thẳng (ô tô con), luật quy định người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ đến mức an toàn khi đi qua đoạn đường giao nhau, điểm mở quay đầu hoặc nơi có biển cảnh báo nguy hiểm. Trong tình huống này, xe con di chuyển với tốc độ đến 91 km/h ở đoạn đường chỉ được phép chạy tối đa 80 km/h là vi phạm nghiêm trọng quy định về tốc độ.

Với trường hợp xảy ra tai nạn trên đường, các tài xế có thể bị xử phạt nặng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Theo khoản 10, Điều 6 của Nghị định 168, phạt tiền từ 20-22 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: Điều khiển xe không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe, tránh xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông; không đi đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông... đồng thời bị trừ 10 điểm trên GPLX.