Thay đổi lớn tại nút giao Cổ Linh sau khi tổ chức lại giao thông

Từ ngày 27/9, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số điểm mở dải phân cách trên đường Cổ Linh (phường Long Biên, Hà Nội). Việc điều chỉnh nhằm phục vụ thi công hầm chui nút giao Cổ Linh, hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Hầm chui nằm tại nút giao Cổ Linh - đường dẫn cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 - đường Đàm Quang Trung, phường Long Biên, Hà Nội. Đồ hoạ: Việt Linh.

Hình ảnh lúc 17h ngày 28/9, tại điểm mở dải phân cách đối diện ngõ 64 Cổ Linh. Theo phương án tổ chức giao thông mới, ôtô không được quay đầu hoặc rẽ trái tại đây vào hai khung giờ cao điểm: sáng từ 6h30 đến 8h30 và chiều từ 16h30 đến 18h30.

Ghi nhận trong khung giờ cao điểm chiều 28/9, một số ôtô từ đường Cổ Linh vẫn quay đầu hoặc rẽ trái vào ngõ 64 Cổ Linh. Nhiều tài xế chưa nắm rõ phương án tổ chức giao thông mới hoặc không quan sát biển báo nên vẫn di chuyển theo lộ trình cũ.

Đường Cổ Linh về hướng Hồng Tiến - Nguyễn Văn Cừ giờ cao điểm chiều không xảy ra ùn tắc, các phương tiện di chuyển thông thoáng sau khi triển khai phương án tổ chức giao thông mới.

Các ôtô có nhu cầu quay đầu cần đi thẳng đến điểm mở dải phân cách kế tiếp trên tuyến.

Tại điểm mở dải phân cách trên đường Cổ Linh giao phố Trần Đăng Khoa, toàn bộ xe khách và phương tiện có tải trọng toàn bộ trên 3,5 tấn không được quay đầu. Các xe này cần đi tiếp đến điểm mở kế tiếp để quay đầu theo quy định.

Nhiều tài xế ôtô con lựa chọn quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Cổ Linh giao phố Trần Đăng Khoa, do vị trí này không cấm các phương tiện có tải trọng toàn bộ dưới 3,5 tấn quay đầu hoặc rẽ trái.

Cùng việc cấm quay đầu tại các điểm mở, Sở Xây dựng bổ sung biển chỉ dẫn trên đường Đàm Quang Trung, đoạn giao phố Vũ Lập, giúp phương tiện lưu thông thuận tiện hơn về hướng Hồng Tiến - Nguyễn Văn Cừ.

Trong những ngày đầu thực hiện phương án điều chỉnh giao thông mới, nút giao Cổ Linh - đường dẫn cầu Vĩnh Tuy chỉ ùn ứ cục bộ tại các khu vực đang thi công hầm chui vào khung giờ cao điểm. Các tuyến đường lân cận như Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Hồng Tiến... ghi nhận giao thông thông thoáng.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp chính quyền địa phương bố trí nhân lực túc trực hướng dẫn, phân luồng từ xa và tại chỗ. Đồng thời, các đơn vị có trách nhiệm theo dõi sát tình hình giao thông thực tế để kịp thời xử lý các điểm nghẽn, đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức nếu phát sinh bất cập trong quá trình thi công dự án.