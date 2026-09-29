Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng - Bài 5: Phát triển Đảng viên cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Tăng về số lượng, chuyển biến về cơ cấu

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Huế, thời gian qua, Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức đảng được triển khai chặt chẽ, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mô hình tổ chức cơ sở Đảng từng bước được hoàn thiện, phù hợp với đặc điểm tình hình, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng ở cơ sở.

Chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng có chuyển biến tích cực; sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy được duy trì nền nếp; nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc; đoàn kết nội bộ được giữ vững.

Công tác kết nạp Đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, việc tạo nguồn đã được triển khai tương đối đồng đều giữa các loại hình tổ chức Đảng; tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; chất lượng Đảng viên mới từng bước được nâng cao.

Đảng bộ TP Huế hiện nay có 46 Đảng bộ cơ sở, với 343 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 2.527 chi bộ, gồm 60.150 Đảng viên.

Theo Ban tổ chức Thành ủy Huế, Đảng bộ TP Huế hiện nay có 46 Đảng bộ cơ sở (19 Đảng bộ xã, 21 Đảng bộ phường; 1 Đảng bộ Các cơ quan Đảng thành phố; 1 Đảng bộ UBND thành phố; 1 Đảng bộ Công an thành phố; 1 Đảng bộ Quân sự thành phố;1 Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể thành phố và Đảng bộ HĐND thành phố) với 343 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 2.527 chi bộ, gồm 60.150 Đảng viên.

Trong năm 2025, toàn Đảng bộ kết nạp được 1.773 đảng viên và trong 8 tháng năm 2026, kết nạp được 1.457 đảng viên mới, tăng so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu Đảng viên mới kết nạp cho thấy chuyển biến tích cực. Trong 1.457 Đảng viên mới, có 795 Đảng viên là nữ; 718 Đảng viên được kết nạp từ đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 112 Đảng viên là người dân tộc thiểu số và 38 Đảng viên là người theo tôn giáo. Về độ tuổi, 1069 Đảng viên trong độ tuổi từ 18 đến 35; tuổi bình quân của Đảng viên mới kết nạp là 30,4 tuổi.

Tuy nhiên, theo Ban tổ chức Thành ủy Huế, bên cạnh những thành quả đã đạt được, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong thời gian qua còn gặp một số hạn chế.

Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy có thời điểm chưa thật sự quyết liệt, việc cụ thể hóa nghị quyết, chương trình, kế hoạch ở một số nội dung còn chậm, thiếu linh hoạt; công tác phát triển Đảng mặc dù đạt chỉ tiêu đề ra nhưng chưa thật sự đồng đều giữa các khu vực, lĩnh vực; tỷ lệ phát triển đảng viên trong trường học chưa tương xứng với quy mô; công tác tạo nguồn ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước còn nhiều khó khăn, hạn chế….

Chủ động tạo nguồn từ cơ sở

Để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp Đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã ban hành các văn bản (Chỉ thị 44- CT/TU, ngày 22/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phát triển Đảng viên trong giai đoạn mới; Công văn 224- CV/BTCTU, ngày 15/12/2025 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc thông báo chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới năm 2026) để lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu đề ra, trong đó coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng.

Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch về kết nạp Đảng viên, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ công tác kết nạp Đảng viên. Đồng thời, giao chỉ tiêu kết nạp Đảng viên hằng năm đối với các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc; chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển Đảng viên, trong đó chú trọng phát triển Đảng viên ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, nơi có ít Đảng viên…

Thực tế cho thấy, với phương châm chủ động tạo nguồn, bám sát cơ sở và triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác phát triển Đảng viên tại nhiều địa phương trên địa bàn TP Huế thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao cả về số lượng và chất lượng.

Công tác phát triển Đảng tại xã Bình Điền là một minh chứng điển hình. Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Nhật Minhcho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Điền lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chỉ tiêu phát triển Đảng viên mới hằng năm là 20 Đảng viên. Tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ xã đã kết nạp 33 đảng viên, đạt 165% chỉ tiêu đề ra cho cả năm, nâng tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 715 Đảng viên.

Để hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, Đảng ủy xã Bình Điền đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp; phát huy vai trò của các chi bộ, tổ phát triển đảng và các tổ chức đoàn thể trong công tác tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Cùng với đó, Đảng ủy tăng cường phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cơ sở; chú trọng phát hiện nhân tố tích cực trong đoàn viên, thanh niên, giáo viên, lực lượng dân quân và quần chúng tiêu biểu tại địa phương.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ xã Bình Điền đã kết nạp 33 Đảng viên, đạt 165% chỉ tiêu đề ra cho cả năm, nâng tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 715 Đảng viên

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Điền Lê Nhật Minh, dù đã vượt chỉ tiêu năm 2026, Đảng bộ xã vẫn tiếp tục coi phát triển Đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng và tạo nguồn bền vững. Thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục quan tâm phát hiện, bồi dưỡng nguồn trẻ, đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú trong trường học, địa bàn dân cư, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; đồng thời tạo môi trường để quần chúng rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Còn tại xã Vinh Lộc, theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Văn Lợi cho biết, trong 8 tháng năm 2026, Đảng bộ xã đã kết nạp 26 đảng viên mới (chỉ tiêu phát triển đảng viên mới hằng năm là 22 đồng chí, vượt chỉ tiêu 4 đảng viên).

Kết quả này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Ban Thường vụ Đảng ủy xã trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là nhiệm vụ phát triển Đảng viên mới ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ. Đảng ủy xã xác định công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Đồng bộ từ tổ chức Đảng đến Mặt trận, đoàn thể

Một kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW tại TP Huế là vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên ngày càng được phát huy. Đây cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng để mở rộng nguồn phát triển Đảng viên.

Đoàn thanh niên là nơi tập hợp đông đảo lực lượng trẻ, công đoàn có điều kiện phát hiện những công nhân, người lao động tích cực; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư có thể phát hiện những nhân tố có uy tín, trách nhiệm với cộng đồng.

Tại xã Vinh Lộc, trong 8 tháng năm 2026, Đảng bộ xã đã kết nạp 26 Đảng viên mới (chỉ tiêu phát triển Đảng viên mới hằng năm là 22 đồng chí, vượt chỉ tiêu 4 Đảng viên).

Theo số liệu 8 tháng năm 2026 cho thấy, có 718/1.457 đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được kết nạp vào Đảng. Từ con số này cho thấy vai trò của tổ chức Đoàn trong tạo nguồn phát triển đảng viên, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào để phát hiện những đoàn viên thực sự tiêu biểu. Cùng với đó, có 112 Đảng viên mới là người dân tộc thiểu số và 38 đảng viên là người theo tôn giáo, cho thấy nguồn phát triển Đảng viên ngày càng được quan tâm ở nhiều nhóm đối tượng, địa bàn và lĩnh vực.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế Nguyễn Chí Tài, phát triển Đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ kế cận, bảo đảm sức sống, tính kế thừa và năng lực lãnh đạo của Đảng; công tác phát triển Đảng tuyệt đối không chạy theo số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện. Việc lựa chọn quần chúng ưu tú phải bảo đảm động cơ vào Đảng trong sáng, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất tốt và khát vọng cống hiến.

Do đó, đề nghị các cấp ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chuyển mạnh từ tư duy “chờ nguồn” sang chủ động “tạo nguồn”, thực hiện thường xuyên, liên tục và chuẩn bị từ sớm, từ xa. Trong đó, cần nghiên cứu xây dựng “bản đồ nguồn phát triển Đảng viên mới” cụ thể đến từng địa bàn, phân loại từng nhóm đối tượng để có lộ trình bồi dưỡng phù hợp, đồng thời phân công cán bộ theo dõi, giúp đỡ sát sao.

Cùng với đó, cần coi trọng chất lượng nguồn ngay từ đầu, lấy thực tiễn công tác và phong trào làm thước đo để đánh giá, lựa chọn quần chúng ưu tú. Các cấp ủy, đoàn thể cần mạnh dạn giao việc, tạo môi trường rèn luyện, thử thách để quần chúng có cơ hội thể hiện năng lực, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến.

Mặt khác, các cấp ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng, chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, truyền cảm hứng, tạo sự đồng thuận và khơi dậy động lực phấn đấu vào đảng. Đồng thời, tập trung tháo gỡ những khó khăn trong phát triển đảng viên tại các khu vực đặc thù như doanh nghiệp ngoài nhà nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên.