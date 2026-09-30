Góp từng ngày để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chị Yến (bên phải) đến vận động tiểu thương tham gia BHXH tự nguyện.

Tích góp từ tiền bán hàng

Bán quần áo ở chợ Phước Vĩnh, chị N.T.M. từng muốn tham gia BHXH tự nguyện nhưng nhiều lần trì hoãn vì khó thu xếp tiền đóng. “Khi được tư vấn về chính sách, tôi rất muốn tham gia. Nhưng buôn bán ngày được ngày không, đến lúc phải đóng một khoản tiền thì lại thấy khó. Nhờ nhân viên BHXH đến nhận tiền hằng ngày, mỗi ngày tôi để dành 15.000 đồng nên nhẹ nhàng hơn nhiều”, chị M. chia sẻ.

Chị N.T.T., bán đồ gia dụng tại chợ, cũng chọn cách tích góp từng ngày để tham gia BHXH tự nguyện cho hai vợ chồng. Theo chị, việc buôn bán ở chợ truyền thống chậm hơn trước, trong khi mức thu nhập làm căn cứ đóng mà gia đình lựa chọn khiến khoản tiền cần chuẩn bị mỗi tháng khá lớn. “Nếu đợi đến cuối tháng mới lấy ra hơn 4 triệu đồng thì tôi sợ khó theo được lâu dài. Mỗi ngày để riêng khoảng 140.000 đồng, tôi thấy đỡ áp lực hơn. Tôi coi đó là khoản dành cho tuổi già”, chị T. nói.

Người đến nhận những khoản tiền ấy là chị Trần Thị Yến, vừa bán hàng tạp hóa tại chợ, vừa làm nhân viên thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Gần gũi với tiểu thương, chị hiểu thu nhập của nhiều người phụ thuộc vào từng ngày bán hàng. Có người muốn tham gia nhưng cứ đến kỳ đóng lại phải ưu tiên tiền nhập hàng, chi tiêu gia đình. Vì vậy, chị trao đổi để họ chủ động dành ra một khoản phù hợp mỗi ngày và hỗ trợ nhận tiền theo cách thuận tiện cho người tham gia.

Đồng hành để người dân duy trì tham gia

Theo chị Yến, tư vấn để một người hiểu và quyết định tham gia BHXH tự nguyện đã khó, giúp họ duy trì việc đóng còn cần nhiều kiên trì hơn. Chị phải nắm rõ chính sách để giải thích, theo dõi khoản tiền đã nhận và thông tin minh bạch để người tham gia yên tâm. Với những tiểu thương bận bán hàng, việc chị đến tận quầy cũng giúp họ không phải gác công việc để đi nộp tiền.

“Tôi muốn bà con hiểu quyền lợi của mình rồi tự quyết định tham gia. Khi đã tham gia, mình tiếp tục đồng hành để họ duy trì được”, chị Yến chia sẻ. Từ những cuộc trò chuyện ở chợ, chị còn giới thiệu chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho những người chưa có điều kiện tìm hiểu.

Theo ông Nguyễn Hoài Trúc, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Thuận Hóa, người tham gia BHXH tự nguyện có thể lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng và phương thức đóng phù hợp. Việc tiểu thương dành tiền từng ngày để đóng BHXH giúp họ bớt áp lực khi đến kỳ. Ở mức thu nhập làm căn cứ đóng thấp nhất năm 2026 là 1,5 triệu đồng/tháng, mức đóng BHXH tự nguyện tương ứng là 330.000 đồng/tháng. Người tham gia thuộc nhóm đối tượng thông thường được Nhà nước hỗ trợ 20% mức đóng thấp nhất, tương đương 66.000 đồng/tháng; phần còn lại là 264.000 đồng/tháng nếu không có khoản hỗ trợ khác. Mức hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân tộc thiểu số cao hơn theo quy định.

Với chị M. và chị T., cách để dành tiền không làm thay đổi số tiền phải đóng, nhưng giúp khoản chi ấy có chỗ trong việc buôn bán hằng ngày. Còn với chị Yến, mỗi lần đến nhận tiền cũng là dịp hỏi thăm, giải đáp điều người tham gia chưa rõ và nhắc họ theo dõi quá trình đóng. Từ những khoản tích góp nhỏ ở chợ Phước Vĩnh, các tiểu thương đang từng bước chuẩn bị cho cuộc sống khi không còn buôn bán được như hôm nay.