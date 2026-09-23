'Lửa Then' trong lòng người trẻ

Lớp học hát Then, đàn Tính của Câu lạc bộ Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc xã Nam Cường.

Trong dịp hè vừa qua, khi nhiều bạn trẻ lựa chọn những chuyến đi hay các hoạt động vui chơi, em Hoàng Thị Diễm, học sinh Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, lại tranh thủ thời gian trở về quê để tham gia lớp truyền dạy hát Then, đàn Tính do thầy Lý Văn Chiến tổ chức tại xã Nam Cường.

Được tiếp xúc với âm nhạc, nghệ thuật trong môi trường chuyên nghiệp, Diễm càng cảm nhận rõ hơn giá trị của những làn điệu Then truyền thống. Vì vậy, dù thời gian nghỉ hè không dài, em vẫn đăng ký tham gia lớp học với mong muốn trau dồi kỹ năng, đồng thời hiểu sâu hơn về loại hình nghệ thuật gắn bó với đời sống văn hóa của đồng bào Tày.

“Được học Then, đàn Tính ngay tại quê hương khiến em cảm thấy rất vui. Đây không chỉ là một môn học nghệ thuật mà còn là văn hóa của dân tộc mình. Em muốn học thật tốt để sau này có thể góp phần gìn giữ và giới thiệu những làn điệu Then của dân tộc Tày đến nhiều người hơn”, Diễm chia sẻ.

Không riêng Hoàng Thị Diễm, lớp học của thầy Lý Văn Chiến còn có hơn 30 học sinh, thanh thiếu niên tham gia. Các em đến từ nhiều nơi khác nhau, ở nhiều độ tuổi và có khả năng cảm thụ âm nhạc khác nhau, nhưng cùng chung niềm yêu thích đối với tiếng đàn Tính, câu Then.

Thành viên Câu lạc bộ "Em yêu tiếng Tày" luyện tập hát Then, đàn Tính.

Trong bối cảnh hiện nay, việc đưa Then đến gần hơn với thế hệ trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi nếu những giá trị văn hóa truyền thống chỉ được lưu giữ trong ký ức của thế hệ đi trước mà không có lớp kế cận tiếp nhận, thực hành và sáng tạo, nguy cơ mai một là điều khó tránh khỏi.

Nếu lớp học của Câu lạc bộ Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc xã Nam Cường do thầy Lý Văn Chiến tổ chức là nơi những người trẻ tìm đến với Then trong những ngày hè, thì tại Trường THCS Chợ Đồn, tình yêu ấy đang được nuôi dưỡng thường xuyên hơn thông qua Câu lạc bộ “Em yêu tiếng Tày”. Thành viên Câu lạc bộ là học sinh lứa tuổi trung học, giai đoạn các em đang hình thành nhận thức, sở thích và những giá trị riêng của bản thân.

Việc đưa tiếng nói, tiếng hát và âm nhạc truyền thống đến gần với học sinh không chỉ tạo ra một sân chơi nghệ thuật mà còn góp phần giúp các em hiểu hơn về nguồn cội văn hóa của mình.

Từ những lớp học nhỏ, những câu Then, tiếng đàn Tính vẫn tiếp tục ngân lên. Trong ánh mắt và giọng hát của những người trẻ ấy là một “ngọn lửa” đang được thắp lên - ngọn lửa của tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.