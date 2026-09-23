Nhà hát Nghệ thuật truyền thống TP Đà Nẵng trang trọng tổ chức Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ XVII năm 2026 và Lễ Giỗ tổ Sân khấu dân tộc.

Đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên, những người yêu nghệ thuật sân khấu cùng nhau thắp nén hương dâng tổ nghiệp với lòng biết ơn những người đã đặt nền móng và sáng tạo cho nghệ thuật sân khấu độc đáo có giá trị làm giàu cho bản sắc văn hóa quê hương, dân tộc. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn tới khán giả đã đồng hành cùng các văn nghệ sĩ, góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống cách mạng Việt Nam. Sự có mặt đông đủ của các nghệ sĩ tại Lễ Giỗ tổ là điều đáng trân trọng, cùng nhau giao lưu và nhắc nhở mỗi người nghệ sĩ cần nỗ lực nhiều hơn nữa, xứng đáng với công lao của các thế hệ tiền bối đã xây đắp nên nền sân khấu Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc và tiếp nối xây dựng phát triển của nghệ thuật sân khấu TP Đà Nẵng trong thời gian đến. Sau nghi thức lễ trang nghiêm và ấm áp, NSƯT Bích Phượng (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống TP Đà Nẵng) đã biểu diễn trích đoạn Tuồng "Lưu Kim Đính".