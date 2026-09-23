Hỗ trợ người dân ở biên giới Việt Nam-Trung Quốc thực hiện mô hình trồng cây ăn quả

Đồng chí Đặng Thành Huy (bên trái), Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu (Điện Biên) cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang giúp nhân dân bản Tá Miếu đào hố trồng cây ăn quả. (Ảnh: LÊ LAN)

Trong đó, 120 triệu đồng do cán bộ, phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại ủng hộ và 42 triệu đồng do hai nhà tài trợ (chị Ngọc Hà ở Cần Thơ và chị Vũ Thu Ngọc ở Hà Nội) ủng hộ.

Tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ, đồng chí Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu gửi lời cảm ơn Ban Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại và các nhà hảo tâm đã đồng hành với người dân vùng biên giới.

“Đây là nguồn động viên rất ý nghĩa đối với bà con. Không chỉ hỗ trợ người dân có thêm điều kiện phát triển cây ăn quả, tạo sinh kế, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Báo Giáo dục và Thời đại còn góp phần giúp Sín Thầu hình thành cảnh quan xanh tại khu vực gần cột cờ A Pa Chải và cột mốc số 0 giáp biên giới 3 nước Việt Nam-Trung Quốc-Lào", đồng chí Đặng Thành Huy cho biết.

Nhà báo Nguyễn Minh Thịnh, Báo Giáo dục và Thời đại trao kinh phí hỗ trợ nhân dân bản Tá Miếu, xã Sín Thầu thực hiện mô hình phát triển cây ăn quả. (Ảnh: LÊ LAN)

Được biết, trong số 20ha cây ăn quả do nhân dân bản Tá Miếu trồng có 18ha được bố trí trồng cây mận hậu (tổng số 7.200 cây); 2ha trồng cây lê (800 cây). Ngoài mục tiêu thu quả, người dân bản Tá Miếu dự tính sẽ cải tạo mặt bằng quanh vườn mận, vườn lê để mùa xuân khi hoa mận bung nở sẽ thu hút du khách về tham quan, trải nghiệm. Sau khi hoa mận tàn sẽ tới mùa hoa lê trắng muốt tạo thành bức tranh hoa trắng tinh khôi được "dệt" theo mùa.

"Sín Thầu đã xác định du lịch là thế mạnh, bởi vậy ngoài lợi thế địa khu vực thì cán bộ, nhân dân xã Sín Thầu sẽ chung sức cải tạo cảnh quan, không gian và xây dựng các điểm du lịch đặc sắc mang đặc trưng con người và vùng đất biên thùy", đồng chí Đặng Thành Huy cho biết thêm.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La cũng chung tay hỗ trợ nhân dân xã Sín Thầu thực hiện mô hình phát triển cây ăn quả và phát triển sản xuất. (Ảnh: LÊ LAN)

Để mô hình được triển khai hiệu quả, xã Sín Thầu đã tổ chức phát động trồng cây, đồng thời huy động cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên địa bàn cùng cán bộ, công chức, viên chức của xã trực tiếp hỗ trợ người dân đào hố, trồng, chăm sóc cây.