Mùa nước nổi, Đồng Tháp đẹp theo một cách rất riêng
Vào mùa nước nổi, những cánh đồng mênh mông nước của các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp mở ra nhiều trải nghiệm du lịch độc đáo.
Từ khám phá không gian sông nước, thưởng thức sản vật đến hòa mình vào các hoạt động của người dân địa phương, mỗi sản phẩm du lịch mang theo một cách riêng để du khách cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và đời sống người dân vùng đất sen hồng.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/mua-nuoc-noi-dong-thap-dep-theo-mot-cach-rat-rieng/437861.html