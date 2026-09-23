Mùa nước nổi, Đồng Tháp đẹp theo một cách rất riêng

Từ khám phá không gian sông nước, thưởng thức sản vật đến hòa mình vào các hoạt động của người dân địa phương, mỗi sản phẩm du lịch mang theo một cách riêng để du khách cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và đời sống người dân vùng đất sen hồng.

Du khách trải nghiệm du lịch sông nước vùng biên Hồng Ngự (Đồng Tháp). Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Du khách đi xuồng ngắm không gian rừng tràm mùa nước nổi tại Khu du lịch Tràm Chim. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Trẻ em trải nghiệm tắm đồng mùa nước nổi tại phường Hồng Ngự (Đồng Tháp). Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Du khách trải nghiệm đặt trúm lươn tại Khu du lịch Tràm Chim. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Du khách trải nghiệm đặt lờ tại Khu du lịch Tràm Chim mùa nước nổi. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Du khách trải nghiệm đặt lờ tại Khu du lịch Tràm Chim mùa nước nổi. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Chà chuột được bố trí tại Khu du lịch Tràm Chim sẵn sàng phục vụ du khách trải nghiệm. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN