Công bố quy hoạch chi tiết thương cảng Phố Hiến xưa

Sáng 23/9, Đảng ủy - HĐND - UBND phường Hồng Châu (tỉnh Hưng Yên) tổ chức Hội nghị công bố đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa. Ông Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên dự hội nghị.

Tôn vinh giá trị thương hiệu của vùng đất cổ

Theo thông tin tại hội nghị, phạm vi lập quy hoạch thuộc địa bàn các xã, phường Phố Hiến, Sơn Nam, Hồng Châu, Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên. Phía Bắc giáp đường di sản và các khu dân cư hiện hữu; phía Nam giáp sông Hồng; phía đông giáp sông Luộc và sông Hồng; phía Tây giáp sông Hồng.

Khu vực được quy hoạch thành 4 phân khu chức năng gồm: Phân khu I là phân khu Phục Hiến, có quy mô khoảng 411,13 ha; phân khu II là phân khu lễ hội và trung tâm tổ chức sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế, có quy mô khoảng 434,8 ha; phân khu III gồm dịch vụ và biểu diễn thực cảnh, có quy mô khoảng 474,34 ha; phân khu IV là phân khu cây xanh sinh thái ven sông Hồng, có quy mô khoảng 388,65 ha.

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa là khu vực có không gian cảnh quan mở, kết nối với sông Hồng và kết nối di tích lịch sử, văn hóa Phố Hiến.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phùng Nguyện.

Quy hoạch nhằm tôn vinh các giá trị của quá khứ “Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến” qua đó làm tôn vinh giá trị thương hiệu của vùng đất cổ Hưng Yên và với các giá trị của thương cảng quốc tế đã từng rất sầm uất với các quốc gia đã giao thương tại đây.

Theo đó, không gian phân khu Phục Hiến gồm các không gian chức năng: Không gian đón tiếp, bến thuyền, các không gian lưu trú, nhà bia di sản và các không gian tái hiện khu phố cổ Phố Hiến xưa của người Việt, khu phố Âu (Hà Lan, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha...), khu phố Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ....).

Không gian đón tiếp được tổ chức với 3 hướng tiếp cận gồm: Hướng tiếp cận từ đường Di sản rộng gắn với khu đón tiếp chính, hệ thống bến thuyền; hướng tiếp cận từ khu vực trung tâm đô thị qua đường trục cảnh quan mới rộng 54m; hướng tiếp cận từ đường đê kết nối với di tích lịch sử, văn hóa Phố Hiến là không gian trục quảng trường, nhà trưng bày tái hiện lịch sử Phố Hiến và các chức năng dịch vụ thương mại, kết thúc là bến thuyền và hồ nước tròn là không gian mặt nước trình diễn, bắn pháo hoa nghệ thuật.

Các không gian đón tiếp gắn với không gian chức năng lân cận như hồ Bán Nguyệt, Phố Hiến cổ... trở thành các không gian phát triển kinh tế đêm.

Hồ cảnh quan và tuyến đường thủy là không gian kết nối chính của toàn bộ các chức năng dự án, hệ thống bến thuyền gắn với hoạt động thương mại, dịch vụ, nhà hàng, tái hiện không gian sầm uất “trên bến dưới thuyền” của Phố Hiến xưa.

Ông Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phùng Nguyện.

Đặc biệt hệ thống các thuyền buôn được thiết kế với đặc trưng của mỗi quốc gia, di chuyển tự do trên không gian mặt hồ rộng góp phần tạo nên những giá trị cảnh quan riêng biệt.

Bên cạnh đó, nhà bia di sản là tổ hợp công trình lấy cảm hứng từ Di tích lịch sử quốc gia Văn miếu Xích Đằng có các bia đá có kích thước lớn, được chạm khắc, lưu giữ và tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hoá, tín ngưỡng truyền thống.

Các không gian lưu trú được bố trí xen lẫn với các hoạt động thương mại dịch vụ hoặc riêng biệt nhằm cung cấp cho các du khách các trải nghiệm khác nhau theo từng tour tuyến du lịch, tăng thời gian trải nghiệm, lưu trú của du khách tại dự án. Không gian các khu phố cổ được tổ chức riêng biệt có đặc trưng, tạo dựng không gian cảnh quan, cây xanh và công trình kiến trúc hài hòa, mang đặc trưng vùng miền riêng.

Đồng thời, các khu phố đi bộ được kết nối và liên kết không gian dựa trên các tuyển mặt nước và các tuyến đi bộ, xe điện. Các công trình kiến trúc điểm nhấn được tổ chức gắn với các không gian mở, vườn hoa và quảng trường, bến thuyền.

Các không gian lưu trú được bố trí xen lẫn với các hoạt động thương mại dịch vụ hoặc riêng biệt nhằm cung cấp cho các du khách các trải nghiệm khác nhau theo từng tour tuyến du lịch, tăng thời gian trải nghiệm, lưu trú của du khách tại dự án.

Không gian phân khu lễ hội và trung tâm tổ chức sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế gồm: Không gian trung tâm là chùa Phục Hiến; các không gian lễ hội tại các quảng trường ven hai bên bờ hồ; không gian quảng trường gắn với trung tâm tổ chức sự kiện và trung tâm hội nghị quốc tế.

Trong đó, tổ hợp công trình chùa Phục Hiến là không gian trung tâm, cụm công trình mang ý nghĩa văn hóa, tín ngưỡng truyền thống, có hệ thống các công trình, bảo tháp được xây dựng nổi trên mặt hồ là điểm nhấn không gian tiếp cận từ tuyến đường di sản.

Ông Trần Quang Triển, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên đọc công bố quyết định của UBND tỉnh tại hội nghị. Ảnh: Phùng Nguyện.

Công trình trung tâm tổ chức sự kiện và trung tâm hội nghị quốc tế là công trình điểm nhấn ở điểm kết của trục cảnh quan không gian tổ hợp công trình chùa Phục Hiến gần khu vực cầu Hưng Hà, với các chức năng bao gồm dịch vụ hỗn hợp, văn phòng, dịch vụ thương mại, quảng trường, trưng bày, triển lãm, hội chợ...

Không gian lễ hội là các không gian mở gắn với cầu cảnh quan sát mặt hồ, và các không gian có thể tiếp cận từ tuyến đường di sản, là không gian tổ chức các hoạt động lễ hội, văn hóa truyền thống, bắn pháo hoa và các hoạt động văn hóa khác…

Ngoài ra còn có không gian phân khu cây xanh sinh thái ven sông Hồng. Đây là các không gian sinh thái quan trọng gắn với sông Hồng gồm các không gian mở, cắm trại... có bố trí các công trình xây dựng nhỏ, xen kẽ với không gian quảng trường, cảnh quan vườn hoa, cây trái, khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, khai thác cảnh quan ven sông Hồng.

Ông Đặng Văn Diên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phùng Nguyện.

Mở ra hướng khai thác, phát huy các giá trị đặc sắc

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh sự kiện hôm nay có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng phát triển không gian đô thị Phố Hiến, đồng thời mở ra hướng khai thác, phát huy các giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, cảnh quan và thương mại của vùng đất Phố Hiến xưa - một thương cảng quốc tế từng có vị trí quan trọng trong lịch sở giao thương của Việt Nam.

Một trong những hình ảnh từ đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa, trình chiếu tại hội nghị. Ảnh: Phùng Nguyện.

Để ý tưởng của đồ án được triển khai hiệu quả, ông Nguyễn Hùng Nam đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tập trung tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch theo Quy định quản lý đã được phê duyệt; tăng cường quản lý đất đai, xây dựng, bảo đảm các hoạt động đầu tư, xây dựng đúng định hướng quy hoạch.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện các bước quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và chuẩn bị các dự án đầu tư. Đối với các công trình điểm nhấn, khu phố tái hiện, quảng trường, bến thuyền, không gian lễ hội, trung tâm hội nghị và các công trình văn hóa cần được nghiên cứu kỹ lưỡng về kiến trúc, cảnh quan và cách thức thể hiện, bảo đảm phù hợp với dấu ấn đặc trưng của thương cảng Phố Hiến xưa.

Quá trình thực hiện đầu tư xây dựng cần đặc biệt chú trọng chất lượng và chiều sâu của việc tái hiện Phố Hiến xưa. “Đó không chỉ là xây dựng các công trình mang hình thức mô phỏng, mà cần dựa trên các tư liệu lịch sử, cơ sở khoa học và những giá trị văn hóa đã được xác định; qua đó tạo dựng một tổng thể có câu chuyện, có bản sắc và có khả năng truyền tải được hình ảnh, giá trị của Phố Hiến đến người dân và du khách”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh.

Một trong những hình ảnh từ đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa, trình chiếu tại hội nghị. Ảnh: Phùng Nguyện.

Ông Nguyễn Hùng Nam khẳng định, tỉnh Hưng Yên hoan nghênh, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có năng lực, có tâm huyết tham gia; đồng thời yêu cầu quá trình lựa chọn và triển khai dự án phải công khai, minh bạch, đúng pháp luật, đúng quy hoạch và bảo đảm hiệu quả tổng thể.

Đồng thời, ông lưu ý, trong quá trình triển khai các dự án, cần quan tâm đầy đủ đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; thực hiện đúng các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những trường hợp bị ảnh hưởng, bảo đảm ổn định cuộc sống và tạo sự đồng thuận trong nhân dân…