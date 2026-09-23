Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông vừa chủ trì buổi gặp mặt Ngoại giao đoàn nhằm thông tin về chương trình, nội dung và công tác tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Hà Nội cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Đây cũng là dịp tăng cường phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao trong quá trình chuẩn bị và triển khai các hoạt động của Lễ hội.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai quy tụ 50 quốc gia.

Tiếp nối Lễ hội lần thứ nhất năm 2025, sự kiện năm nay được tổ chức trong dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”, Lễ hội hướng tới tạo không gian để các quốc gia giới thiệu bản sắc, di sản và những giá trị văn hóa đặc trưng, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội năm nay có 45 không gian văn hóa và 35 gian ẩm thực. Chương trình chiếu phim có 18 quốc gia đăng ký tham gia, trong khi không gian thời trang có trang phục truyền thống của 19 quốc gia. Bên cạnh đó, 20 đoàn nghệ thuật quốc tế sẽ tham gia biểu diễn, tạo nên chuỗi hoạt động âm nhạc và nghệ thuật đa văn hóa trong 4 ngày diễn ra sự kiện.

Các hoạt động được tổ chức đa dạng, từ triển lãm, trình diễn nghệ thuật, ẩm thực, điện ảnh, thời trang đến các chương trình trải nghiệm văn hóa. Qua đó, Lễ hội tạo điều kiện để công chúng trong nước tiếp cận với nhiều nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa, di sản của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Một điểm mới tại Lễ hội năm nay là khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản – Festival Games Quốc tế”. Tại đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành các trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Công chúng sẽ có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm game, khám phá di sản thông qua hình thức tương tác hiện đại, đồng thời tham gia các hoạt động cosplay, trình diễn vũ đạo lấy cảm hứng từ game Audition và các chương trình ứng dụng công nghệ màn hình LED.

Việc đưa công nghệ và công nghiệp sáng tạo vào không gian lễ hội được kỳ vọng tạo thêm cách tiếp cận mới đối với các giá trị di sản, đặc biệt với công chúng trẻ. Đây cũng là một trong những nội dung thể hiện sự kết hợp giữa truyền thống và đương đại, giữa bảo tồn di sản và phát triển các hình thức sáng tạo mới.

Thông qua chuỗi hoạt động giao lưu, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai hướng tới xây dựng không gian văn hóa mở, nơi các nền văn hóa có thể gặp gỡ, chia sẻ và cùng tạo ra những kết nối mới.

Sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - thành phố sáng tạo của UNESCO - và các giá trị văn hóa, di sản Việt Nam tới cộng đồng quốc tế, đồng thời mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa giữa Việt Nam với các quốc gia và tổ chức quốc tế.