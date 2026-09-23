Ngày Văn hóa Việt Nam: Mỗi địa phương chọn sản phẩm đặc trưng để quảng bá

Mỗi tỉnh, thành phố sẽ lựa chọn ít nhất một sản phẩm, hoạt động hoặc không gian văn hóa đặc trưng để quảng bá, gắn với xúc tiến và kích cầu du lịch địa phương. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026 phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, có sức lan tỏa; phải tạo được dấu ấn mới về cách tổ chức các sự kiện văn hóa có ý nghĩa quốc gia.

Các hoạt động kỷ niệm cần thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập và khát vọng phát triển đất nước. Việc tổ chức cũng cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; gắn phát triển văn hóa với các ngành công nghiệp văn hóa, du lịch di sản và kinh tế số.

Phấn đấu mỗi hoạt động trở thành một sản phẩm văn hóa cụ thể, có khả năng lan tỏa; mỗi địa phương tạo một dấu ấn văn hóa riêng, qua đó từng bước xây dựng Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia.

Để chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổng thể kèm bộ nhận diện (gồm logo, khẩu hiệu, ấn phẩm và thông điệp truyền thông) để sử dụng thống nhất trên toàn quốc và môi trường số. Trong đó, làm rõ chủ đề, thông điệp, nội dung, quy mô, địa điểm và các hoạt động trọng tâm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/10/2026.

Bộ cũng có trách nhiệm hướng dẫn thống nhất cho các địa phương về tiêu chí tổ chức hoạt động; phối hợp với các địa phương xây dựng các hoạt động trải nghiệm văn hóa, di sản, làng nghề, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống gắn với sản phẩm, tuyến, điểm du lịch.

Tổ chức đợt phát động sáng tác văn học, nghệ thuật lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến, tạo không khí văn hóa rộng khắp trong toàn xã hội trong Ngày Văn hóa Việt Nam; nghiên cứu tổ chức theo hướng một sự kiện trọng tâm kết hợp chuỗi hoạt động hưởng ứng trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm nội dung hấp dẫn, dễ tiếp cận, nhất là đối với thanh thiếu niên.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ lựa chọn một số sản phẩm văn hóa đặc sắc, có khả năng trở thành sản phẩm thương hiệu thường niên để quảng bá trong dịp này. Các sản phẩm có thể gắn với di sản, nghệ thuật, văn học, điện ảnh, âm nhạc, ẩm thực, thiết kế, thủ công mỹ nghệ và các lĩnh vực khác của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Đối với hoạt động đối ngoại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nghiên cứu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại một số địa bàn phù hợp. Các hoạt động này gắn với ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh hoạt động ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, di sản văn hóa dân tộc và con người Việt Nam tới cộng đồng quốc tế và kiều bào trong tháng 11 hằng năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo phát động, tổ chức các chương trình ngoại khóa, tham quan bảo tàng, học tập lịch sử thông qua di sản; đưa trò chơi dân gian và hoạt động thực hành di sản văn hóa vào trường học trong tuần lễ hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” hằng năm.

Đối với các địa phương, UBND các tỉnh, thành phố căn cứ Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.

Kế hoạch của địa phương phải xác định rõ chủ đề, thông điệp của Ngày Văn hóa Việt Nam; chủ động bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để tổ chức thực hiện, trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố ban hành trước ngày 20/10/2026.

Bên cạnh đó, các địa phương tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao phù hợp với điều kiện thực tế và đặc trưng văn hóa của từng địa phương. Các hoạt động có thể được tổ chức tại bảo tàng, thư viện, di tích lịch sử - văn hóa, không gian công cộng, cơ sở giáo dục và các điểm du lịch…

Mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu, mang đặc trưng địa phương, như tuyến phố đi bộ, lễ hội dân gian truyền thống, không gian ẩm thực, làng nghề... để giới thiệu, quảng bá trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với hoạt động xúc tiến và kích cầu du lịch địa phương.

Hà Anh