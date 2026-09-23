Sắp diễn ra Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội

Lễ hội được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, giới thiệu những sắc màu văn hóa của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025. Ảnh: M.H

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Hà Nội là thành phố có lịch sử nghìn năm, nơi nhiều lớp văn hóa đã gặp gỡ, giao thoa và được bồi đắp qua các thế hệ. Trong dòng chảy ấy, văn hóa không chỉ là những giá trị được lưu giữ, mà còn là phương thức để con người hiểu nhau, tôn trọng nhau và cùng nhau xây dựng những kết nối bền vững.

Với tinh thần đó, lễ hội không chỉ là nơi giới thiệu những sắc màu văn hóa của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, mà còn là không gian đối thoại bằng văn hóa, nơi mỗi quốc gia mang đến những giá trị riêng của mình và cùng tìm thấy những điểm tương đồng trong sự đa dạng.

So với lần thứ nhất, lễ hội năm nay được mở rộng cả về quy mô và nội dung, với sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, cùng nhiều hoạt động về văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực, điện ảnh, thời trang, công nghiệp sáng tạo. Lễ hội góp phần đưa Hà Nội - Thành phố Sáng tạo của UNESCO trở thành điểm gặp gỡ của những sắc màu văn hóa thế giới, nơi những giá trị truyền thống được tôn vinh, những sáng tạo mới được lan tỏa và những nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế ngày càng bền chặt.

Các hoạt động tại lễ hội được thiết kế nhằm tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu, nơi các quốc gia giới thiệu bản sắc, di sản và những giá trị văn hóa đặc trưng, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Với quy mô được mở rộng và nội dung đa dạng hơn so với lần thứ nhất, lễ hội có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim của 18 quốc gia, không gian thời trang với 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống, cùng sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế...

Trong khuôn khổ lễ hội, khu vực Lan tỏa sáng tạo từ di sản - Festival Games quốc tế mang đến một không gian trải nghiệm mới, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với công nghệ và công nghiệp sáng tạo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành các trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp trải nghiệm và khám phá di sản qua những hình thức tương tác hiện đại. Các hoạt động trình diễn cosplay, kết hợp với vũ đạo từ game Audition cùng hiệu ứng màn hình LED mở ra một không gian trải nghiệm trẻ trung, sôi động và hấp dẫn tại lễ hội.

Thông qua sự kết hợp giữa di sản và sáng tạo, truyền thống và đương đại, Việt Nam và thế giới, lễ hội hướng tới xây dựng một không gian văn hóa mở, nơi các nền văn hóa không chỉ gặp gỡ và chia sẻ mà còn cùng tạo nên những kết nối sâu sắc. Lễ hội khắc họa một bức tranh văn hóa đa sắc màu, đồng thời khẳng định Hà Nội là điểm đến văn hóa quốc tế, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị di sản, nghệ thuật, sáng tạo của Việt Nam và cộng đồng quốc tế.