3 loại cá chợ Việt bán đầy, giá bình dân nhưng là nguồn Omega-3 đáng chú ý, không cần chỉ tìm cá hồi

Omega-3 là nhóm axit béo không bão hòa đa, trong đó EPA và DHA chủ yếu được tìm thấy trong cá và các loại thủy sản. Cơ thể không tạo ra đủ những axit béo này theo nhu cầu nên thực phẩm là nguồn bổ sung quan trọng.

Cá hồi nổi tiếng nhờ hàm lượng EPA và DHA cao, nhưng không phải lựa chọn duy nhất. Cá mòi, cá cơm và nhiều loại cá béo khác cũng là nguồn Omega-3 đáng chú ý.

Cá mòi

Cá mòi là loại cá nhỏ nhưng có giá trị dinh dưỡng cao - Ảnh minh hoạ

Cá mòi là loại cá nhỏ nhưng có giá trị dinh dưỡng cao. Ngoài EPA và DHA, cá còn cung cấp protein, vitamin B12 cùng nhiều khoáng chất.

Do có kích thước nhỏ và nằm ở vị trí tương đối thấp trong chuỗi thức ăn, cá mòi cũng là một trong những loại cá thường được nhắc đến khi lựa chọn nguồn thủy sản có hàm lượng thủy ngân thấp hơn nhiều loài cá săn mồi lớn.

Cá mòi khá linh hoạt trong chế biến. Cá tươi có thể kho, nướng, sốt cà chua hoặc hấp tùy khẩu vị gia đình.

Cá nục

Cá nục là một trong những loại cá biển quen thuộc với người Việt - Ảnh minh hoạ

Cá nục là một trong những loại cá biển quen thuộc với người Việt, xuất hiện phổ biến tại chợ và siêu thị với mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều loại cá nhập khẩu.

Đây cũng là loại cá có chứa các axit béo Omega-3. Tuy nhiên, “cá nục” là tên gọi được sử dụng cho nhiều loài khác nhau, vì vậy không nên đưa ra một con số Omega-3 chung cho tất cả cá nục.

Hàm lượng chất béo và Omega-3 có thể khác nhau tùy loài, mùa đánh bắt, môi trường sống cũng như cách bảo quản.

Cá nục có thể kho cà chua, hấp, nướng hoặc chế biến thành nhiều món ăn gia đình. Việc thay đổi cách chế biến cũng giúp bữa ăn đa dạng hơn thay vì chỉ sử dụng một loại cá thường xuyên.

Cá cơm

Cá cơm tuy nhỏ nhưng cũng thuộc nhóm cá biển đáng chú ý về giá trị dinh dưỡng - Ảnh minh hoạ

Cá cơm tuy nhỏ nhưng cũng thuộc nhóm cá biển đáng chú ý về giá trị dinh dưỡng. Loại cá này cung cấp EPA và DHA bên cạnh protein và nhiều vi chất.

Ở Việt Nam, cá cơm khá quen thuộc và được sử dụng dưới nhiều dạng khác nhau, từ cá tươi đến cá khô.

Tuy nhiên, với các sản phẩm cá cơm đã được ướp muối hoặc chế biến thành đồ khô, cần chú ý lượng muối bởi hàm lượng natri có thể cao hơn cá tươi.

Không nhất thiết phải tìm một loại cá “tốt nhất”

Cá hồi vẫn là nguồn EPA và DHA tốt, nhưng không có nghĩa muốn bổ sung Omega-3 qua thực phẩm thì nhất thiết phải chọn cá hồi.

Điều đáng lưu ý là lượng Omega-3 trong cá không cố định. Ngay cả cùng một tên gọi, hàm lượng cũng có thể thay đổi theo loài, nguồn gốc, mùa và điều kiện nuôi hoặc đánh bắt.

Vì vậy, thay vì cố tìm một loại cá được xem là “tốt nhất”, có thể luân phiên nhiều loại cá trong các bữa ăn.

Với người Việt, cá mòi, cá nục và cá cơm có lợi thế là quen thuộc, dễ chế biến và tương đối dễ tìm. Đây có thể là những lựa chọn giúp bữa ăn đa dạng hơn mà không nhất thiết lúc nào cũng phải tìm đến cá hồi.