Theo CEO Vinpearl Ngô Thị Hương, mục tiêu của chương trình không chỉ là tạo ra một sản phẩm giải trí mà còn là cách Vingroup và Vinpearl bày tỏ sự tri ân với lịch sử, với cha ông và những giá trị làm nên bản sắc Việt Nam suốt hàng nghìn năm.

“Đất nước thiên hùng ca” và cách kể lịch sử bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại

Kể lịch sử bằng ngôn ngữ của thời đại

Theo CEO Vinpearl Ngô Thị Hương, ngay từ tên gọi Đất nước thiên hùng ca, ê-kíp đã xác định đây không đơn thuần là một chương trình giải trí. Chương trình được xây dựng như một cách bày tỏ sự tri ân với lịch sử, với cha ông và những giá trị đã làm nên bản sắc Việt Nam suốt hàng nghìn năm.

Bà cho rằng lịch sử Việt Nam chưa bao giờ khô khan. Bản thân lịch sử dân tộc đã là một thiên sử thi hào hùng với những huyền thoại, những cuộc chiến giữ nước, những hy sinh và khát vọng vươn lên xuyên suốt hơn 4.000 năm.

Điều còn thiếu, theo bà, là một cách kể đủ hiện đại để công chúng hôm nay có thể cảm nhận bằng tất cả các giác quan.

Từ cách tiếp cận đó, Vinpearl lựa chọn mô hình Immersive Theatre (sân khấu nhập vai) thay vì cách dàn dựng truyền thống.

12 công nghệ trình diễn hiện đại được tích hợp đồng thời, trong đó có nhiều giải pháp được cho là lần đầu xuất hiện tại một sân khấu trong nhà ở Việt Nam như sân khấu cơ khí đa tầng nâng hạ kết hợp với sân khấu nước, màn hình LED Panorama và LED ma trận, khắc Laser kết hợp cùng mapping và visual hologram, hệ thống trình diễn trên không cùng zipline, các đạo cụ xe pháo lớn và hiệu ứng đạn nổ thực tế.

Nhờ cách tổ chức này, khán giả không chỉ ngồi xem từ khoảng cách an toàn hay đứng ngoài câu chuyện. Họ được đặt vào chính không gian của câu chuyện, tạo cảm giác đang sống trong lịch sử, từ đó có thể chạm vào những lát cắt lịch sử và cảm nhận niềm tự hào, xúc động khi từng hình ảnh hiện ra.

Để tạo nên một chương trình có tiêu chuẩn quốc tế, Vinpearl xác định cần quy tụ những người có năng lực phù hợp ở từng lĩnh vực.

Ở nền tảng nội dung, một hội đồng tư vấn gồm nhiều chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực lịch sử, văn hóa được mời tham gia từ sớm, trong đó có PGS.TS Vũ Văn Quân, TS. Đinh Văn Anh, TS. Đinh Thị Thúy Hiên, TS. Hoàng Văn Diệp, ThS. Nguyễn Ngọc Phương Đông... Các chuyên gia tham gia phản biện, thẩm định nhằm bảo đảm những giá trị lịch sử, văn hóa cốt lõi được truyền tải đúng tinh thần.

Ở khâu đạo diễn và dàn dựng, Vinpearl hợp tác với đạo diễn nghệ thuật Thôi Hiểu Dũng, người có 16 năm đảm nhiệm vị trí Giám đốc Nghệ thuật của Tập đoàn Tống Thành. Ông cũng là đạo diễn đứng sau những đại show như “Tống Thành thiên cổ tình”, “Ngô Việt thiên cổ tình”.

Chương trình được xác định là một “show lấy cảm hứng từ lịch sử”, chứ không phải một “show lịch sử”

Phần âm nhạc được giao cho NSƯT Hồ Hoài Anh. Bởi NSƯT Hồ Hoài Anh hội tụ nền tảng âm nhạc truyền thống, tư duy sáng tác đương đại và kinh nghiệm dàn dựng cho các sân khấu quy mô lớn. Đáng chú ý là khả năng chuyển hóa tinh hoa âm nhạc Việt thành ngôn ngữ hiện đại, quốc tế hóa, hướng tới công chúng hôm nay và khán giả quốc tế.

Cùng với đó là các nghệ sĩ Việt đến từ nhiều lĩnh vực như xiếc, múa, võ thuật, khiêu vũ thể thao... Nhiều người từng giành huy chương tại các giải đấu trong nước và quốc tế, hoặc có hàng chục năm kinh nghiệm võ thuật, tham gia các dự án điện ảnh lớn.

Toàn bộ ê-kíp đã dành hơn 10.000 giờ nghiên cứu, tập luyện và hoàn thiện từng chi tiết để tạo nên 75 phút trình diễn trên sân khấu.

“Lấy cảm hứng từ lịch sử”, không phải “show lịch sử”

Sự tham gia của các chuyên gia quốc tế trong một chương trình lấy cảm hứng từ lịch sử Việt Nam được lý giải từ quan điểm lựa chọn đối tác dựa trên năng lực và sự phù hợp với mục tiêu chương trình, thay vì quốc tịch.

Theo CEO Vinpearl Ngô Thị Hương, các chuyên gia quốc tế được mời tham gia vào những lĩnh vực họ có thế mạnh như chuyển hóa kịch bản thành ngôn ngữ sân khấu, dàn dựng tổng thể và tích hợp công nghệ trình diễn.

Trong toàn bộ quá trình triển khai, người Việt làm chủ câu chuyện, trong khi các đối tác quốc tế góp phần nâng tầm cách kể bằng kinh nghiệm và công nghệ.

Theo CEO Vinpearl Ngô Thị Hương, nếu muốn ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam phát triển nhanh hơn, cần sẵn sàng học hỏi từ những người đã đi trước. Điều quan trọng là học để làm chủ, chứ không phải phụ thuộc. Đây cũng là một mục tiêu lớn của Vinpearl khi thực hiện dự án.

Một điểm được nhấn mạnh trong cách xây dựng Đất nước thiên hùng ca là chương trình được xác định là một “show lấy cảm hứng từ lịch sử”, chứ không phải một “show lịch sử”.

Đây là sự khác biệt quan trọng, bởi chương trình không có ý định diễn giải toàn bộ lịch sử Việt Nam trong 75 phút, cũng không nhằm thay thế sách giáo khoa hay các công trình nghiên cứu lịch sử.

Lịch sử là một dòng chảy dài với vô số sự kiện, nhân vật và dấu mốc. Vì vậy, điều chương trình muốn truyền tải là tinh thần của lịch sử.

Từ đó, Đất nước thiên hùng ca lựa chọn những biểu tượng, những lát cắt tiêu biểu để kể một câu chuyện xuyên suốt về cội nguồn, tinh thần dựng nước, giữ nước, lòng yêu nước, ý chí đoàn kết và khát vọng phát triển của dân tộc.

Kiến tạo điểm đến bằng chiều sâu văn hóa

Đất nước thiên hùng ca cũng được đặt trong định hướng phát triển các sản phẩm trải nghiệm của Vinpearl. Theo CEO Vinpearl Ngô Thị Hương, Vinpearl đã có kinh nghiệm sản xuất và vận hành các đại show phục vụ du lịch như “Về bến” hay “Tinh hoa Việt Nam”, đều lấy cảm hứng từ văn hóa Việt.

Với Đất nước thiên hùng ca, Vinpearl tiến thêm một bước với một siêu show đầu tiên lấy cảm hứng từ lịch sử. Mục tiêu không đơn thuần là tạo dựng những điểm đến có cảnh quan đẹp hay dịch vụ tốt, mà hướng tới kiến tạo những điểm đến có chiều sâu văn hóa.

Theo CEO Vinpearl Ngô Thị Hương, trên thế giới, nhiều thành phố được nhớ đến không chỉ bởi danh lam thắng cảnh mà còn bởi những tác phẩm nghệ thuật mang tính biểu tượng. Có những du khách sẵn sàng bay hàng nghìn kilomet chỉ để xem một chương trình biểu diễn.

Thời gian tới, Vinpearl sẽ tiếp tục giới thiệu những tác phẩm mới khai thác lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đương đại và giải trí với nhiều hình thức thể hiện khác nhau, góp phần làm phong phú hệ sinh thái trải nghiệm của Vinpearl và đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng cũng như bạn bè quốc tế.

Xa hơn nữa, Vinpearl kỳ vọng đây sẽ là một đóng góp cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam.