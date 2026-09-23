Loại quả xưa chín đỏ bờ rào trẻ con hái ăn chơi, chẳng ai nghĩ đến bán, nay thành đặc sản dân sành ăn săn tìm 'đỏ mắt'

Với nhiều người lớn lên ở vùng quê, quả chim chim từng là món quà vặt quen thuộc mỗi khi hè về. Không cần mua ngoài chợ, trẻ nhỏ chỉ cần tìm đến những bụi cây ven đường, bờ rào hay khu đất hoang là có thể hái được những chùm quả chín đỏ.

Quả chim chim có kích thước nhỏ, mọc thành chùm. Khi còn non, quả có vị chua và hơi chát; lúc chín chuyển sang màu đỏ, mềm mọng, vị ngọt thanh xen chút chua.

Phần thịt của quả không quá dày, bên trong có hạt khá lớn. Quả chín thường được hái xuống, rửa sạch rồi ăn trực tiếp. Một số người còn để trong ngăn mát trước khi ăn.

Với nhiều người lớn lên ở vùng quê, quả chim chim từng là món quà vặt quen thuộc mỗi khi hè về - Ảnh minh hoạ

Xưa chẳng ai bán, nay lên chợ mạng thành đặc sản

Trước đây, cây chim chim chủ yếu mọc tự nhiên nên gần như không có giá trị thương mại. Đến mùa, trẻ nhỏ hái ăn hoặc người dân tiện tay hái vài chùm mang về.

Với nhiều thế hệ 8X, 9X, loại quả này gắn với những buổi đi học về, chăn trâu, chăn bò hay rong chơi ngoài đồng. Những quả chín đỏ được hái ăn ngay bên bờ rào trở thành một phần ký ức tuổi thơ.

Tên gọi “chim chim” cũng được nhiều người lý giải từ đặc điểm của cây. Khi quả chín đỏ, các loài chim thường tìm đến ăn rồi phát tán hạt sang những khu vực khác, giúp cây tiếp tục mọc tự nhiên.

Ngày nay, những bụi chim chim mọc hoang ven đường, bờ rào không còn dễ bắt gặp như trước. Loại quả này cũng chưa được trồng phổ biến với quy mô thương mại, nguồn bán chủ yếu phụ thuộc vào quả thu hái theo mùa ở các vùng quê. Bởi vậy, dù giá không quá đắt, có tiền chưa chắc lúc nào cũng mua được; vào đúng mùa, không ít người phải đặt trước hoặc tìm nhiều nơi mới có quả để thưởng thức.

Theo ghi nhận, loại quả này hiện được rao bán với giá khoảng 15.000-40.000 đồng/kg, tùy thời điểm và nguồn hàng. Nguồn cung chủ yếu vẫn là quả được thu hái theo mùa từ những cây mọc tự nhiên nên không phải lúc nào cũng có sẵn.

Ngày nay, khi nhiều loại rau quả và món ăn dân dã được người tiêu dùng tìm lại, quả chim chim cũng bắt đầu xuất hiện trên chợ quê và các hội nhóm bán đặc sản - Ảnh minh hoạ

Cây dễ sống, có thể cho quả nhiều năm

Cây chim chim có sức sống khá tốt và có khả năng phát triển từ hạt. Trong tự nhiên, hạt theo chim phát tán hoặc rơi xuống khu vực quanh cây mẹ, sau đó nảy mầm khi gặp điều kiện thuận lợi.

Nếu được trồng chủ động, cây thích hợp với nơi có ánh sáng và đất thoát nước. Trong quá trình sinh trưởng, người trồng có thể cắt bỏ cành già, cành mọc quá dày để cây thông thoáng và thuận tiện hơn khi thu hái.

Khác với nhiều loại rau màu phải gieo trồng lại sau mỗi vụ, đây là cây có thể tiếp tục sinh trưởng và cho quả trong nhiều năm nếu điều kiện phù hợp.

Từ thứ quả mọc tự nhiên, từng chín đỏ bên bờ rào mà chẳng mấy ai nghĩ đến chuyện mua bán, chim chim nay trở thành món quà quê được nhiều người tìm kiếm. Với thế hệ từng lớn lên ở vùng quê, giá trị của loại quả nhỏ bé này còn nằm ở hương vị gợi nhớ những mùa hè tuổi thơ.