Thái Nguyên đề xuất thành lập 8 phường

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, qua rà soát, 8 xã gồm: Chợ Đồn, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Quân Chu, Trại Cau và Võ Nhai cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chí thành lập phường theo quy định.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Các xã có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội từng bước được đầu tư; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và dân số tăng. Một số khu vực đã hình thành các chức năng đô thị.

Từ ngày 8 đến ngày 13/6/2026, các địa phương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã; có 97,14% số hộ tham gia, trong đó 96,32% đồng ý. HĐND các xã cũng tổ chức kỳ họp xem xét, biểu quyết và 100% đại biểu tham dự tán thành chủ trương.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung hồ sơ Đề án trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế. Trong đó, cần thống nhất số liệu về diện tích, dân số, dân số quy đổi; cập nhật bản đồ hiện trạng, quy hoạch, định hướng sử dụng đất và không gian phát triển.

Đoàn cũng đề nghị làm rõ đặc trưng, lợi thế, chức năng, định hướng phát triển và nguồn lực đầu tư của từng địa phương sau khi thành lập phường.

Ông Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Linh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác, hoàn thiện hồ sơ bảo đảm đầy đủ, chính xác, logic và sát thực tế. Việc thành lập phường cần gắn với nâng cao chất lượng đô thị, hoàn thiện hạ tầng và đời sống Nhân dân.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ). Ảnh: thainguyen.gov.vn

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), đánh giá hồ sơ Đề án cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiêu chí theo quy định, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện theo hướng cô đọng, làm rõ đặc trưng, lợi thế và định hướng phát triển của từng đơn vị, bảo đảm thống nhất giữa tài liệu, bản đồ và số liệu.

Theo Đề án, sau khi thành lập 8 phường, tỉnh Thái Nguyên dự kiến có 92 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 69 xã và 23 phường.