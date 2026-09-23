Vui hội trăng rằm cho trẻ em ở xã biên giới A Lưới 4

Chương trình "Biên cương - Đêm hội Trăng rằm" tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 4. Ảnh: V.T

Chương trình được tổ chức tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 4 (thôn Cưr Xo, xã A Lưới 4, TP. Huế).

Trong không khí vui tươi của đêm hội, các học sinh và trẻ em trên địa bàn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân, tham gia trò chơi dân gian, phá cỗ Trung thu và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Ban tổ chức đã trao 300 suất quà Trung thu, mỗi suất trị giá 200.000 đồng; và 100 suất học bổng “Nâng bước em tới trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu trao quà cho các học sinh vượt khó. Ảnh: V.T

Trong khuôn khổ chương trình, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt phối hợp với Đoàn Thanh niên xã A Lưới 4 và nhà trường tổ chức hoạt động “Tay kéo Biên phòng”, cắt tóc miễn phí cho học sinh.

Đồng thời khánh thành, đưa vào sử dụng công trình “Đường cờ Tổ quốc” (dài 1km) nối từ Đường Hồ Chí Minh vào Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 4.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế nhấn mạnh: Chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm” là hoạt động được đơn vị duy trì hằng năm, nhằm mang đến cho thiếu niên, nhi đồng khu vực biên giới một Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm.

Trung thu năm nay càng thêm ý nghĩa khi các em được học tập tại ngôi trường mới, công trình có sự chung tay, góp sức của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế với hơn 3.000 ngày công.

Bộ đội Biên phòng cắt tóc miễn phí cho học sinh và trẻ em trên địa bàn xã A Lưới 4. Ảnh: V.T

Chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm” không chỉ mang đến niềm vui cho thiếu niên, nhi đồng vùng biên giới mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế với cấp ủy, chính quyền địa phương trong chăm lo cho thế hệ trẻ.

Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; đồng thời củng cố thế trận Biên phòng toàn dân, xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững chắc.