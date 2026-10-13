Lừa hơn 2,4 tỷ đồng bằng thủ đoạn nhận tiền gửi hộ

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với Hoàng Thị Vui (bìa phải). Ảnh: CACC

Ngày 13/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Hoàng Thị Vui (SN 1958, trú tại thôn Đồng Chung, xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng việc từng làm việc tại Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp xã Thượng Long và sự tin tưởng của người dân, Vui đưa ra thông tin gian dối rằng hợp tác xã vẫn nhận tiền gửi. Từ đó, đối tượng nhận tiền của nhiều người với lý do gửi hộ vào hợp tác xã rồi chiếm đoạt.

Mặc dù biết hợp tác xã đã dừng hoạt động cho vay, không gia hạn các khoản vay và không huy động tiền gửi của người dân từ năm 2014, Vui vẫn đưa ra thông tin sai sự thật để khiến nhiều người tin tưởng giao tiền.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2024 đến tháng 3/2026, Vui đã chiếm đoạt tiền của 15 người dân trên địa bàn xã Thượng Long, với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Ngày 2/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Vui để phục vụ điều tra. Vụ án đang được tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng lòng tin để lừa đảo. Khi có nhu cầu gửi tiết kiệm hoặc thực hiện giao dịch tài chính, người dân cần trực tiếp đến ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc đơn vị có chức năng; không giao tiền cho cá nhân nhận gửi hộ khi chưa xác minh rõ tính hợp pháp của giao dịch. Người dân cũng cần lưu giữ đầy đủ chứng từ liên quan và kịp thời báo Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.